Özge Ulusoy: Hacı'yla birbirimizi çok sevdik

Özge Ulusoy, Elle dergisine yaptığı röportajda eski aşkı Hacı Sabancı’yı dilinden düşürmedi:

"BAŞKA KADIN OLSA İŞİ BIRAKIR"

"100 kadından 90’ı hayatında Hacı Sabancı gibi bir erkek varsa çalışmayı bırakır. Ben işimi bırakıp tüm gün onunla mı gezdim? Böyle olsaydı ‘Bu kızın bir çıkarı var' diye düşünülebilirdi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Biz normal bir sevgili ilişkisi yaşadık, doğum günlerimizde normal hediyeler aldık. Bu ilişkide çok sevdim, çok sevildim. Ne kadar güzel sevilebileceğini öğrendim. İlişkim bitince çok üzüldüm, çok ağladım. ‘Niye bitti’ demek yerine yoluma devam ediyorum.”