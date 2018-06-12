Özge Ulusoy: Mide virüsü kapmışım

En son Antalya'da gerçekleşen bir moda şovunda sahneye çıkan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ulusoy, Isntagram hesabının hikayeler bölümünden ayağında hastane terliklerinin göründüğü bir fotoğrafı yayınladı. Yaptığı paylaşımdan sabaha doğru hastaneye gittiği belli olan Özge Ulusoy, hayranlarını telaşlandırdı. Başarılı model yaptığı bu paylaşım sonrasında yaşanan merakı gidermek adına da mide virüsü teşhisiyle hastaneye yattığını ve en kısa zamanda da çıkmayı beklediğini yazdı.