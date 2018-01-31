Özge Ulusoy: Selülitlerimizi sevelim

Özge Ulusoy, Antalya'daki bir AVM'de gerçekleşen söyleşide kadınların sorularını yanıtladı. Kadınların en büyük sorunu olan selülitle ilgili sorular dikkati çekti.

"BANYODA AT FIRÇASI"

Selülitle ilgili bir sorun yaşamadığını belirten Özge Ulusoy, "Selülit sorunum yok ama illa ki olacak. Utanılacak bir şey değil kadın olmakla alakalı bir durum. Selülitlerimizi sevelim. Hamamda kese yaptırmak selülite iyi geliyor. Banyoda mutlaka Eda Taşpınar'ın çıkardığı at kılı fırçasını kullanıyorum." diyerek hanımlara tüyolar verdi.

"TÜRK KAHVESİYLE PEELİNG YAPIYORUM"

Ünlü manken, cilt bakımı içim çok para harcamalarına gerek olmadığını dile getirerek, "Sabahları kendinize köpüklü bir Türk kahvesi yapın. Telvesini sulandırıp yüzünüze peeling yapabilirsiniz. Ben haftada bir mutlaka yapıyorum.” şeklinde konuştu.

YOĞURT MUCİZESİ

Özge Ulusoy, “Ufak bir kase yoğurdun içine bir tam limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Sonra bunu yüzünüzde yarım saat bekletin. Kuruyan karışımı ılık suyla yıkayın. Limon akneleri kuruturken, siyah noktaları azaltır ve cildinizi temizler. Yoğurt ise, ciltteki yağ miktarını düzenleyerek cildinizi besler ve nemlendirir.” sözleriyle, siyah noktalardan korunmanın yollarını anlattı.

"PİŞİK KREMİ KULLANIYORUM"

Güzel manken,"Cilt bakımıma önem veriyorum ama sivilcem çıktığı zaman bebek pişik kremi kullanıyorum." dedi.

"VÜCUDUM KİLO ALMAYA MÜSAİT"

Fit vücuduyla dikkati çeken Özge Ulusoy, "Ayrıca formda kalmamın en büyük sırrı yememek. Çünkü ben yediğim zaman kilo alıyorum. 4 gün spor yapıyorum. Haftada bir gün abur cubur yeme hakkı veriyorum kendime." ifadelerini kullandı.