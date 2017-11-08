Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

Özge Ulusoy'dan 7 ay önce ayrılan Hacı Sabancı'nın önceki gün yaptığı itiraf herkesi şaşırttı.

Nisan ayında Londra'da tatildeyken 4 yıllık sevgilisinin telefonunda annesi Arzu Sabancı hakkındaki küfürlü ve hakaret içeren mesajları yakalayan iş adamı, aşkı bitirdi. Herkes, Ulusoy'u otel odasında bırakıp giden ve ünlü manken için "Kalitesiz sıfatı, o kız için iltifat kalır." diyen Sabancı'nın telefonda ne gördüğünü merak etti.

Mesajı açar açmaz beyninden vurulmuşa dönen Sabancı, Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre ünlü mankenin annesi Armağan Ulusoy'a yazdığı şu sözlere şahit oldu:

"NE KOPARTIRSAM İYİ"

"Başımda bu karı oldukça evlenemeyiz. Ben sanki onun düşmanıyım. Artık Hacı'dan ne kopartırsam iyi. Londra'da bile rahat vermedi anası!" Sabancı, hemen Ulusoy'a mesajı gösterip hesap sordu.

Tek kelime edemeden gözyaşlarına boğulan mankene "Beni sevdiğini sanmıştım; ama yanılmışım." diyen iş adamı, Ulusoy'u odada bırakıp soluğu ABD'deki arkadaşlarının yanında aldı.

Oğullarının ilişkilerine karışmak yerine birlikte oldukları kadınları baş tacı ettiğini söyleyen Arzu Sabancı, yaşanan bu çirkin olayın ardından Hacı'ya 'Senin her zaman arkandayım' dedi.

ULUSOY: SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK

Kendisini istemediği öne sürülen Arzu Sabancı için küfürlü konuşan Ulusoy ise iddialar için "Biten bir aşkın ardından söyleyecek bir şey yok." ifadesinde bulundu.