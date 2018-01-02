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Özge Ulusoy: Yıl 2003 göbek deliğim normal

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikici olan Özge Ulusoy o yıllara ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 12:36..
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Özge Ulusoy, 2003 yılında Mis Turkey yarışmasına katılmış ve Tuğba Karaca'nın ardından Türkiye'nin en güzel ikinci kızı seçilmişti. O dönem ülkemizi 'Miss Universe' yarışmasında temsil eden Ulusoy Panama’da düzenlenen yarışmadan fotoğraflarını yayınladı.

BİR GÖBEK DEĞİLİĞİM NORMAL

Henüz 21 yaşındayken çekildiği fotoğrafları Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan ünlü sunucu, bir dönem göbek deliğiyle ilgili yapılan yorumlara da esprili bir dille cevap verdi. Ulusoy, paylaşımına "Tomtik yanaklar, genç iriliği, yay gibi kaşlar ama göbek deliğim normal yani" notunu yazdı.

Özge Ulusoy: Yıl 2003 göbek deliğim normal

Özge Ulusoy: Yıl 2003 göbek deliğim normal

Özge Ulusoy: Yıl 2003 göbek deliğim normal

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