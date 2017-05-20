taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5805
EURO
4,0494
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

"Mankenler fakirlerle mi çıksın" diyen Özge Ulusoy açıklama yaptı "6 yıllık birlikteliğim para için değildi." dedi.

20.05.2017 - 09:28
  1. Haberler
  2. Magazin
Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

İşadamı Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy, "Mankenler fakirlerle mi çıksın" sözleriyle magazin gündemine oturmuştu. Ulusoy haber olmasının ardından instagram hesabından bir açıklama yaptı ve soruyu soran kişiye hak ettiği cevabı verdiğini söyledi, Hacı Sabancı'yla olan 6 yıllık ilişkisinin para için olmadığını tekrarladı.

Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

İşte o açıklama:
"Beni ve meslektaşlarımı imalarıyla para avcısı olmakla suçlayan, 6 yıl sevgiyle emek verdiğim ilişkim süresince arı gibi çalışmama rağmen para odaklı olduğunu iddia ederek beni köşeye sıkıştırmaya çalışan bir kişiye cevabım öyle olması gerekti. Amacım da kendisine kendi zihniyetiyle cevap vermekti zaten. Üstelik lafın sonunda 'Sen eşinin, kız arkadaşının eli ekmek tutsun, maddi durumu iyi olsun istemez misin?' deyince salonda bir alkış kopmuş ama onu gösteren yok tabi. Herkes anlamak istediği yerden anlayabilir..."

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın VİDEO

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın haberi

Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TAİ TF-X milli savaş uçağının tanıtım videosu

TAİ TF-X milli savaş uçağının tanıtım videosu

257
Almanya’da hükümet ortakları arasında İncirlik çatlağı

Almanya’da hükümet ortakları arasında İncirlik çatlağı

52
İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ruhani kazandı

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ruhani kazandı

17
Sözcü'nün sahibi Akbay darbe gecesi gazeteleri durdurdu

Sözcü'nün sahibi Akbay darbe gecesi gazeteleri durdurdu

23
Sözcü gazetesinden 15 Temmuz gecesi Erdoğan anketi

Sözcü gazetesinden 15 Temmuz gecesi Erdoğan anketi

22
Otomobilleri otomattan alma hayali gerçek oldu

Otomobilleri otomattan alma hayali gerçek oldu

12
Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM