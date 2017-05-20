Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

İşadamı Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy, "Mankenler fakirlerle mi çıksın" sözleriyle magazin gündemine oturmuştu. Ulusoy haber olmasının ardından instagram hesabından bir açıklama yaptı ve soruyu soran kişiye hak ettiği cevabı verdiğini söyledi, Hacı Sabancı'yla olan 6 yıllık ilişkisinin para için olmadığını tekrarladı.

İşte o açıklama:

"Beni ve meslektaşlarımı imalarıyla para avcısı olmakla suçlayan, 6 yıl sevgiyle emek verdiğim ilişkim süresince arı gibi çalışmama rağmen para odaklı olduğunu iddia ederek beni köşeye sıkıştırmaya çalışan bir kişiye cevabım öyle olması gerekti. Amacım da kendisine kendi zihniyetiyle cevap vermekti zaten. Üstelik lafın sonunda 'Sen eşinin, kız arkadaşının eli ekmek tutsun, maddi durumu iyi olsun istemez misin?' deyince salonda bir alkış kopmuş ama onu gösteren yok tabi. Herkes anlamak istediği yerden anlayabilir..."

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın VİDEO

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın haberi

