Özge Ulusoy'un ayak parmakları

Özge Ulusoy, bir ödül töreninde 'En İyi Magazin Programı' ödülünün sahibi oldu. Ulusoy, ödülü ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken bir takipçisinin mesajı Özge Ulusoy'u güldürdü.

"UĞRAŞMAYIN YAMPİRİKLERİMLE"

Bir takipçisi daha önce göbek deliğinin yüksekliği yüzünden konuşulan ünlü mankenin ayaklarını yakınlaştırarak fotoğrafı paylaştı. Takipçisi, 'Günümün güzel geçme ihtimali bu fotoğraftan sonra sıfıra indi' mesajını yazdı. Özge Ulusoy da yoruma gülerek, ' Uğraşmayın yampiriklerimle' cevabını verdi.