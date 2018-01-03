Özgü Namal çocuklarıyla ingilizce konuşuyor

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Günaydın’dan yer alan haberine göre; Namal, 2.5 yaşındaki oğlu Nefes ve 1 yaşındaki kızı Elem Su ve dadılarıyla alışveriş yaptı. Bu sırada çocuklarıyla İngilizce konuşması dikkat çekti.

HİPNOZ YÖNTEMİYLE DOĞURMUŞTU

Özgü Namal, iki çocuğunun doğumunu da hastanede değil, evde hipnoz yöntemiyle gerçekleştirmişti. Özgü Namal, ak düşmüş saçları ve makyajsız haliyle son derece doğaldı. Namal alışveriş yaparken, dadısı da küçük Elem Su ile ilgilendi. 2.5 yaşındaki Nefes, elindeki oyuncağı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.