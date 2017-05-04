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Özgü Namal'ın oğlu Nefes büyüdü

Oyuncu Özgü Namal'ın oğlu Nefes 2 yaşına bastı, yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

04.05.2017 - 08:33
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Özgü Namal 2014 yılında reklamcı Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamış, 2015 yılının nisan ayında oğlu Nefes'i dünyaya getirmişti.

SETLERE ARA VERDİ

Özgü Namal, doğumun ardından setlere ara verdi ve Kilyos'taki evine yerleşti. Geçtiğimiz yıl aralık ayında da ikinci bebeği Elem Su'yu dünyaya getirdi.

Nazar korkusu nedeniyle çocuklarını gözlerden uzak büyüten Namal'ın oğlu Nefes'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Özgü Namal'ın oğlu Nefes büyüdü

AYNI ANNESİ

Geçtiğimiz günlerde 2 yaşına basan Nefes'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Özgü Namal'ın oğlu Nefes büyüdü

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