Özgü Namal'ın oğlu Nefes büyüdü

Özgü Namal 2014 yılında reklamcı Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamış, 2015 yılının nisan ayında oğlu Nefes'i dünyaya getirmişti.
SETLERE ARA VERDİ
Özgü Namal, doğumun ardından setlere ara verdi ve Kilyos'taki evine yerleşti. Geçtiğimiz yıl aralık ayında da ikinci bebeği Elem Su'yu dünyaya getirdi.
Nazar korkusu nedeniyle çocuklarını gözlerden uzak büyüten Namal'ın oğlu Nefes'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.
AYNI ANNESİ
Geçtiğimiz günlerde 2 yaşına basan Nefes'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.