Özgü Namal'ın oğlu Nefes büyüdü

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi iki aday Le Pen ve Macron, televizyon programında kozlarını paylaştı.

Adana'da hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden aranan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

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Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.