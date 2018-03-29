Özgür Özel: Ekmeleddin İhsanoğlu gibi adayımız olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özel, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'CHP'nin Dünü, Bugünü, Yarını' konulu panelde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI TARİF ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim ve hangi özellikleri olacağıyla ilgili konuşması sırasında bir izleyicinin, "Bir Ekmeleddin İhsanoğlu olayı yaşanacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Özgür Özel, şunları söyledi: "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları... Doğru olsa sonuç bu olmazdı. Demek ki Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir adayımız olmalıdır. Bu iş sadece adayla da bitmez. Seçim güvenliği son derece önemlidir."

Özel: Ekmeleddin İhsanoğlu gibi adayımız olmayacak VİDEO

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Özgür Özel'in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci yazar Altan Öymen, Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre de konuşmacı olarak katıldı.













