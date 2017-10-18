Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Deniz Baykal'ın sağlık bilgileriyle ilgili aldığı son bilgileri paylaşarak şunu söyledi: "Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."

EMRE TİLEV ATTIĞI TWEETLERİ SİLDİ

CNN Türk'ün spor muhabiri Emre Tilev Deniz Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğine dair bilgi aldığını söyledi.

Twitter'da Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği yönünde haberler yayılmasıyla Özgür Özel açıklama yaptı. Özgür Özel'in cevabının ardından Emre Tilev attığı tweet'leri sildi.