Cuma namazına giden çocukların kameralarla fişlendiği yıllarda Uğur Dündar öğrencilerin namaz kılmasını 'şok şok' anonslarıyla haberleştirir, korku filmi fon müziğiyle de izleyiciye servis ederdi.

CHP'NİN DİN HASSASİYETİ FARKLI NOKTAYA DOĞRU GİDİYOR

Geldiğimiz noktada Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi için Saadet'le CHP ittifak yaptı, ortaya da evlere şenlik bir manzara çıktı; CHP'liler Erdoğan gitsin diye din hassasiyeti göstere göstere çok ilginç bir noktaya ulaştılar.

Özgür Özel'e göre imamlar Erdoğan için ezanı geç okuyor VİDEO

"ERDOĞAN KONUŞURKEN EZANLAR GEÇ OKUNUYOR"

Uğur Dündar'ın, programa ezan arası verdiği Halk Arenası'nda bu kez de Erdoğan için ezanların geç okunduğu gibi hayli garip bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi olan CHP'li Özgür Özel ezana saygıdan dolayı programa ara verildiği esnada "Erdoğan konuşurken hocalara talimat gidiyor, ezanlar geç okunuyor" dedi.