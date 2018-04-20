Özgürleştirici bir roman: Tavşan Yılı

Okuyacağınız bu roman, kimi yerde absürde uzanan bir değişme, değiştirme öyküsü. Zeki, mizahi yönü güçlü ve insanı özgür hissettiren bir yanı var…

(Arto Paasilinna)

TAVŞAN YILI

Çağdaş Finlandiya Edebiyatı’nın uluslararası alanda en tanınmış yazarı Arto Paasilinna, bir adamın kentteki hayatını bırakıp tavşanıyla birlikte Finlandiya kırsalında geçirdiği bir yılı anlatıyor.

“Orta yaşın eşiğinde, modern hayatın bunaltıcılığından bezmiş bir gazeteci, fotoğrafçı arkadaşıyla haber peşinde giderken arabaları yavru bir yaban tavşanına çarpar. Gazeteci arabadan iner, yavrunun yarasını sarar ve arkadaşının çağrılarına ya da zihninde ona geri dönmesini söyleyen sese aldırış etmeden tavşanla birlikte ormanın içinde gözden yiter” diye başlıyor Karloo Vatanen’in kendine icat edeceği o uzun yolculuk…

Tavşan Yılı, günümüz insanının mekanik hayatına getirdiği eleştiriyi, eğlenceli bir anlatımla aktarıyor…

Tavşan Yılı

Arto Paasilinna

Çev.: Cenk Pamay

Domingo Yay.

S.: 144

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Damla Karakuş

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