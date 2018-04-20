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Özgürleştirici bir roman: Tavşan Yılı

41 dile çevrilen İskandinav Edebiyatı’nın kült eserlerinden biri olan Tavşan Yılı, Türkçede.

Özel Haber | 20.04.2018 - 16:31..
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Özgürleştirici bir roman: Tavşan Yılı

tavşan yılı

Okuyacağınız bu roman, kimi yerde absürde uzanan bir değişme, değiştirme öyküsü. Zeki, mizahi yönü güçlü ve insanı özgür hissettiren bir yanı var…

Özgürleştirici bir roman: Tavşan Yılı

(Arto Paasilinna)

TAVŞAN YILI

Çağdaş Finlandiya Edebiyatı’nın uluslararası alanda en tanınmış yazarı Arto Paasilinna, bir adamın kentteki hayatını bırakıp tavşanıyla birlikte Finlandiya kırsalında geçirdiği bir yılı anlatıyor.

“Orta yaşın eşiğinde, modern hayatın bunaltıcılığından bezmiş bir gazeteci, fotoğrafçı arkadaşıyla haber peşinde giderken arabaları yavru bir yaban tavşanına çarpar. Gazeteci arabadan iner, yavrunun yarasını sarar ve arkadaşının çağrılarına ya da zihninde ona geri dönmesini söyleyen sese aldırış etmeden tavşanla birlikte ormanın içinde gözden yiter” diye başlıyor Karloo Vatanen’in kendine icat edeceği o uzun yolculuk…

Tavşan Yılı, günümüz insanının mekanik hayatına getirdiği eleştiriyi, eğlenceli bir anlatımla aktarıyor…

Özgürleştirici bir roman: Tavşan Yılı

Tavşan Yılı

Arto Paasilinna

Çev.: Cenk Pamay

Domingo Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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