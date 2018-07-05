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Özgürlük Heykeli'nde Trump protestosu

New York'ta Trump'ı protesto etmek için Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışanlar gözaltına alındı.

İHA | 05.07.2018 - 09:46..
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New York Polisi yaptığı açıklamada, bir kadın protestocunun heykele tırmanarak çıktığı bölümden ikna edilerek indirildiğini duyurdu.

7 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Özgürlük Heykeli'nin çevresinde günün erken saatlerinde 7 protestocunun gözaltına alındığını ve kadın protestocunun öğleden sonra pankart asma eylemini gerçekleştiren grupla ilişkisi olup olmadığının araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Özgürlük Heykeli'nde Trump protestosu

TRUMP'IN GÖÇMEN PROTESTOSU ELEŞTİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu, heykele, göçmenlik polisi ICE’nin kapatılmasını isteyen bir pankart astı. Polis pankartı asan 7 protestocuyu tutukladı.

Özgürlük Heykeli'nde Trump protestosu

PROTESTONUN ARDINDAN KAPATILDI

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı nedeniyle oldukça daha fazla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli protesto eylemlerinin ardından kapatıldı, içeride bulunan ziyaretçilerin de dışarı çıkartılarak adadan botlarla tahliye edildiği belirtildi.

Özgürlük Heykeli'nde Trump protestosu

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