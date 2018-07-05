Özgürlük Heykeli'nde Trump protestosu

New York Polisi yaptığı açıklamada, bir kadın protestocunun heykele tırmanarak çıktığı bölümden ikna edilerek indirildiğini duyurdu.
7 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI
Özgürlük Heykeli'nin çevresinde günün erken saatlerinde 7 protestocunun gözaltına alındığını ve kadın protestocunun öğleden sonra pankart asma eylemini gerçekleştiren grupla ilişkisi olup olmadığının araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
TRUMP'IN GÖÇMEN PROTESTOSU ELEŞTİRİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu, heykele, göçmenlik polisi ICE’nin kapatılmasını isteyen bir pankart astı. Polis pankartı asan 7 protestocuyu tutukladı.
PROTESTONUN ARDINDAN KAPATILDI
ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı nedeniyle oldukça daha fazla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli protesto eylemlerinin ardından kapatıldı, içeride bulunan ziyaretçilerin de dışarı çıkartılarak adadan botlarla tahliye edildiği belirtildi.