Özhaeski: Yatay mimariye özendireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) İşbirliği Hasar Tespit Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"EVLERİN BİR KISMINI BİTİRDİK"

Özhaseki, bakanlık olarak Güneydoğu'da terörden etkilenen yerlerde yaptıkları çalışmalara ilişkin de bilgi aktaran Özhaseki, "Bu terör örgütlerinin hasarları neredeyse 70 bin haneye ulaşmıştı. Bunların 35- 40 bini az hasarlı, onların bedelini ödedik. 25-30 bini oturulmayacak durumda onlar yıkıldı ve temizlendi. Orada planlamalar yaptık, evler yapmaya başladık. Evlerin bir kısmını bitirdik, teslim ettik hak sahiplerine, bir kısmını da devam ettiriyoruz." dedi.

Kentsel dönüşümün önemine de vurgu yapan Özhaseki, "Neredeyse 7,5 milyon bağımsız birimin, ticarethane ve konutun riskli olduğunu gördük ve ve yenilenmesi gerekiyor. Bunun için, İstanbul için bir özel program hazırladık. Anadolu için özel bir program hazırladık. Teşvikler geliyor. Alan bazlı dönüşümü esas alıyoruz. Burada temel hedef özellikle ilçe ve büyükşehir belediyelerinin birlikte çalışarak kendi mahallelerinde, bölgelerinde bu tür risk taşıyan yerleri bir an önce tespit edip, sonra oradaki vatandaşları uyarıp, onlarla anlaşıp yenilemeye geçmeleri. Yenilemeye geçerken birtakım prensipler koyduk. Onları nasıl destekleyeceğimizi tek tek kağıtlara yazdık, kanun halinde inşallah geliyor."

"YATAY MİMARİYE ÖZENDİRECEĞİZ"

Yeni planlamalarla yatay mimariyi özendireceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Özellikle Cumhurbaşkanımız, her fırsatta yatay mimariye işaret ediyor. Biz de bakanlık olarak yeni planlamalarımızda buna uyuyoruz. İstanbul'dan gelen yoğunluk taleplerinin tümünü reddediyoruz." dedi.

5 DAKİKADA TAPU

İl müdürlerine ulaşılabilir olmaları konusunda da çağrıda bulunan Özhaseki, yapılan memnuniyet anketlerinde 2017'de Bakanlığın memnuniyet oranın yüzde 90'larda olduğunu söyledi.

Bu oranın tapu ve kadastro müdürlüklerinde yüzde 90'ların üzerinde olduğunu aktaran Özhaseki, "Daracık yerleri var, çok yoğun bir iş yükü var tapuda, yüzde 90'ların üzerinde. Önümüzdeki günlerde '5 dakikada tapu' diye bir sisteme geçiyoruz, elektronik ortamda. Yüzde 100'leri bulacağız memnuniyette. Bekleyen olmayacak, şikayetçi olan olmayacak. Bizim hedefimiz bu." diye konuştu.