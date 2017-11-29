Özhaseki: 15 yılda 7 milyon binayı dönüştüreceğiz

'Sign Of The City Awards' ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİRLERİN GELECEĞİ YÖNETİCİLERİN ELİNDE"

Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada; şehirlerin geleceğinin düzgün yöneticilerin elinde olduğuna değinerek, "Kültürler şehirde inşa ediliyor. Medeniyetler şehirde başlayıp, gelişiyor. Şehirlerimize özen göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Şehirler taşla, topraktan ibaret değil, canlı organizmalardır. Aynı insan gibi. Artık şehirler ülkelerin bile isimlerinin önüne geçer vaziyette olmaya başladılar. Şehirlerin geleceği yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır. Eğer o şehirdeki özellikle yerel yöneticiler, sadece belediye başkanlarını kastetmiyorum, valisi, askeri, sivil toplum örgütleri kim varsa, bunlar arasında bir uyum varsa, şehirleri geleceğe taşımak adına doğru kaygılar taşıyıp, hedefler koyup, uyum içinde oraya koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği parlak ve aydınlıktır. Çekişmeler başlamış, ayak kaydırmalar devam ediyor, ince ve küçük, siyasi ve basit hesaplarla şehirlerin geleceği tehlikeye atılıyorsa, emin olun o şehirlerin işi biraz daha zor gözüküyor." dedi.

"ÖZELLİKLE 2000'Lİ YILLARA KADAR YAPILAN YAPILAR İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bakan Özhaseki şöyle konuşmasına şöyle devam etti, "Bizde planlamalar çok geç oldu. Bu geç planlamaya eş olarak ikinci bir sıkıntı da göçlerin bizde geç yaşanmış olması. Avrupa'da Sanayi Devrimi ile birlikte insanlar şehirlere doğru koşup, koca koca şehirler oluştururken, bizde göç dalgası 1950'lerde başlıyor. 1950'lerde şehir, köy oranı yüzde 74 iken bu geldiğimiz noktada tam tersine dönmüş vaziyette. 50'lerin başında 500 bini geçen nüfusu olan iki şehrimiz varken, şimdi kaç şehir olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu göç dalgası karşısında hazırlıksız yakalanmışız. Daha sonra gelen belediye anlayışlarında da, ideolojik tavırla insanları hiç bir şekilde, bir plan dahilinde yerleşim yeri, konut edinme hakkını düşünmeden, 'bırakın yapsınlar, bırakın gecekondular oluşsun, yarın öbür gün bizim adam olurlar' gibi 'arka bahçemizde oy alırız' gibi düşüncelerle varoşlaşmaya doğru adımlar atılmaya başlamış. 1950'li yıllarda çok cüzi olan gecekondu sayısı 94'e gelindiği zaman 640 bine ulaştı. Bir bu sayı kadar da kaçak yapı var, sadece İstanbul için. İşte bunlar için kentsel dönüşüm, depremsellik diye çabalıyoruz. Özellikle 2000'li yıllara kadar yapılan yapılar için çabalıyoruz."





15 YILDA 7 MİLYON BİNA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında kentsel dönüşümde izleyecekleri yol ve kriterlere değinerek, "İstediğimiz kadar görmemezlikten gelelim. Duymak istemeyelim. Bende söylerken hicap duyuyorum. Biz söylemesek de, duymak istemesek de, gözümüzü kapatsak ta, yerin altındaki o kurallar işliyor. Gaz birikmesi devam ediyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Bütün bilim adamları İstanbul'u dünyadaki en ciddi deprem riski altında olan 10 metropolden biri olarak görüyorlar. Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Chicago var. Aynı zamanda İstanbul'da var bu riskli ülkeler arasında. Kentsel dönüşüm konusunda temel ilkelerimiz var. İlk olarak yerinde dönüşüm. Bu çok önemli bir sözcük. Ben bunları anlatıyorum ama bazı muhalif arkadaşlar çıkıp, 'ey İstanbul bakın, bakan dedi ki dönüşüm yapıyorlar, sizi taşıyacaklar.' Allahtan korkun ya. Bu işe bari limon sıkmayın. Böyle bir şey yok. Eskiden yapılmış bir hata olabilir. Ben bunları bilmem. Benim öyle bir günahım yok. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak. İnsanların evini yıktıktan sonra '3 tane yıktım, bir tane verdim.' yok öyle bir şey. İnsanları yerinde, mukim olduğu, hatırasının olduğu, yaşadığı yerde tutabilmek esas olan, temel prensiplerimiz bunlar. Rezerv alanı noktasında devlet artık cimrilik etmeyecek. Elinde ne varsa, arsasını ortaya koyacak. Bu bizim için hayati önemde bir şey. Finans noktasında çalışmalarımız var. Sıfır faizli destekler geliyor. Bütün bunları gerçekleştirdiğimizde hedefimiz 15 yıl içinde 7.5 milyon binayı, daha doğrusu bağımsız birimi dönüştürmek. Bunun 150 bin civarında olanı İstanbul'da. Geriye kalan Anadolu'da. Bunu yaptığımız zaman biz 15 sene içinde görevimizi hakkıyla yerine getirmiş oluyoruz. Sonra deprem geliyorsa, gelsin" diye konuştu.

