Özhaseki: Doğu’da 26 bin yeni konuta başladık

Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği (TÜMKAYDER) tarafından 3’üncüsü düzenlenen bir etkinliğe katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

"26 BİN KONUT İNŞASINA BAŞLADIK"

Özhaseki Silopi'de yaşayan vatandaşların yaralarını sarmaya başladıklarını dile getirerek, "O bölgeye sık gidiyorum. Son 4-5 ayda Yüksekova, Hakkari, Şırnak, Cizre ve Silopi ve Sur’a gittim geldim. 70 bin civarında hasarlı ev var. Orada 45 bini az hasarlıydı, hepsinin hasar bedellerini ödedik. 26 bin konuta başladık. O evlerin çoğu bitti ve teslim ediyoruz. İlk zamanlar Allah’ın bir kulunu ikna edipte anlaşma yapamadık. Şimdi Silopi’de neredeyse yüzde 100’ünü ikna ettik. Cizre’de yüzde 90’lardayız, dün Sur’daydık yüzde 78’lerdeyiz. Nüfus kaydından, tapu kayıtlarından bulamadıklarımız var.





"İNSANLARIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİYORUZ"

Özhaseki ayrıca, "Orada iki şeyin eksik edilmeyeceğini çok dikkatli bir şekilde anladık. Birincisi güvenlik, hiçbir şekilde zaaf gösterilmeyecek. Millet evine rahat gidip gelecekse ve para kazanabilecekse bu güvenden geçer. Diğer ise yaraları sarmak ve kardeşlik hukukunu geliştirmektir. Oradaki insanların beklentilerine cevap veriyoruz. Şimdi sokaklarda Türk bayraklarından geçilmiyor. Şırnak ve Hakkari’de sokaklarda Türk bayrakları var. Bu kardeşlik hukukunu vurguluyoruz." diye konuştu.