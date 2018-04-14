Özhaseki: Doğu'da 70 bin ev zarar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Çevre ve Şehircilik Çalıştayı'na katıldı.

"ŞEHİR PLANLAMALARINDA GEÇ KALMIŞIZ"

Gittiği bütün çalıştaylarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, "Çok eski şehirlere sahibiz, kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bin yıldır bu vatan üzerindeyiz. Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti gibi iki büyük medeniyet kurmuşuz. Ama son yüzyıl içinde sıkıntılı bir durumumuz var. Şehir planlamalarımızı çok geç yapmışız, ideolojik bir belediyecilik çıkmış ortaya. Göçler de üstüne gelince hazırlıksız yakalanmışız ve şehirlerimizin etrafı gecekondularla dolmuş. Bir tarafta sağlıksız kentlere sahip olmuşuz, bir taraftan da kimliksiz kentlere sahip olmuşuz." dedi.

"DOĞU'DA 70 BİNDEN FAZLA EVİ YENİDEN İMAR ETTİK"

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin doğusunda bulunan bazı illerde terör nedeniyle 70 bin civarında evin hasar gördüğünü söyledi. Özhaseki, "Orada 70 bin ev hasarlıydı, bunun 30 bin civarı yakılmış yıkılmış durumdaydı. Diğerleri ise ufak tefek tamiratlarla yapılacak durumdaydı. Bakanlık olarak biz görevliyiz gittik, uğraştık. Orada şunu gördük, vatandaşın suçu günahı yok, teröristler o mahalleleri sardığında biz vatandaşa dedik ki, 'evlerden çıkın bu teröristlerin canını okuyacağız.' Teröristler vatandaşları bırakmak istemedi, onları siper yapmak istiyor. Çocukları öne koyup onlar vurulsun istiyorlar. Vatandaş çekildi geriye, biz teröristleri temizledik ama evleri mahvoldu. Dışarıda çadırlarda, sağda solda akrabalarının evlerinde binlerce insan var. Devletin iki tane eli var, birisi kudret diğeri de şefkat eli. Kudret eli bu namussuzlara vurdu, şimdi düşen bize gidip o yaraları sarmak. Binlerce ev yaptık teslim ediyoruz. Gelecek hafta yine Şırnak, Cizre ve o bölgeye gideceğim ve oradaki evleri teslim etmeye devam edeceğiz. Ama emin olun oradaki insanların gözündeki mutluluğu gördüğünüzde veya konuştuğunuzda direk şunu söylüyorlar, 'ne olur bu namussuz adamlar bir daha buraya gelmesinler.' Bu sıkı duruşu devam ettirmemiz lazım, tertemiz oldu oralar. Allah bizlere bir daha terör belası vermesin, Kahramanmaraş'ımıza yaklaştırmasın." şeklinde konuştu.