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Özhaseki: İmarla ilgili yeni düzenlemeler yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar planlarındaki düzenlemelerin Meclis'e sunulacağını belirtti.

05.06.2017 - 14:40
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Özhaseki: İmarla ilgili yeni düzenlemeler yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirleşme ve imarla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde imarla ilgili birtakım düzenlemeler gelecek. Bu düzenlemelerle, haksız birtakım gelişmeleri önlemeye çalışıyoruz. Belediyeler ve imar yasalarında bir hazırlığımız var. Bütün bunları önümüzdeki günlerde getireceğiz." dedi.

Özhaseki: İmarla ilgili yeni düzenlemeler yolda

İMAR PLANLARINDA DÜZENLEMELER YAPILACAK

Özhaseki, son 10-15 yıl içerisinde şehirlerin hızlı gelişmesiyle kent rantlarının doğduğunu vurgulayarak, "Bu konuda imar planları aslında çok yeterliyken, imar planlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde imarla ilgili birtakım düzenlemeler gelecek. Bu düzenlemelerle, haksız birtakım gelişmeleri önlemeye çalışıyoruz. Parsel bazında yoğunluk artışları verilerek, insanlar arasındaki dengesizliğin, adaletsizliğin ortaya çıkıp herkesin canını yakan olayların önlenmesine gayret ediyoruz. Bunun için de yasaları hazırlıyoruz. Belediyeler ve imar yasalarında bir hazırlığımız var. Bütün bunları önümüzdeki günlerde getireceğiz."

"ÇALIŞMALAR MECLİSE GELECEK"

Bakanlık olarak görülen plan aksaklıklarına engel olmaya çalıştıklarının altını çizen Özhaseki, "Ancak, sadece bizim bu mücadelemiz yeterli olmayabilir. Bunun yasalarla da desteklenmesi lazım. O yasalar üstünde de çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde Meclise gelecek." diye konuştu.

Özhaseki: İmarla ilgili yeni düzenlemeler yolda

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK TİTİZ VE HASSAS"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gelişmelerden bilgi sahibi olup olmadığının sorulması üzerine Özhaseki, "Bu konu, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın altı aylık bütün bakanlıklardan program istemesiyle bir kere daha gündeme geldi. Biz orada raporumuzu hazırlıyoruz, sunacağız. Öyle ümit ediyorum ki bunlar kabul görecektir ve Meclise gelecektir. Çünkü, imar konusunda sayın Cumhurbaşkanımız, çok titiz ve hassas. Zaten eskiden de belediye başkanlığı yaptığı için bu konuları biliyor. Bütün özel sohbetlerimizde de zaten özellikle bu dikey mimariden yatay mimariye geçilmesi, yoğunluk verilmemesi ve bunların önlenmesi konusunda da direkt talimatları var."

"BOŞALTILMIŞ ALANLARIN İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından boşaltılan askeri alanların yeşil alan olarak kullanılması ve imar durumlarıyla ilgili soru üzerine de "O konuda sayın Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da defalarca askeri alanların yeşil alan olması konusunda talimatları var. Onların çalışmaları yapılıyor." ifadesini kullandı.

Özellikle Milli Savunma Bakanlığının askeri alanların nereye taşınacağı, nasıl bir fonksiyon icra edeceği konusu üzerinde çalıştığını dile getiren Özhaseki, "Bakanlık olarak, o bölgelerin nerelerde kaçar metrekare olduğu, hazine arazilerinin nereler olduğu ve nereye taşınabileceği hususunu çalışıyoruz. Bunlar, çok kolay değil, 50-60 ya da daha fazla süredir bir yerde olan askeri birliğin alınıp başka tarafa götürülmesi, akşamdan sabaha olacak şeyler değil. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bunların imara açılması söz konusu değil. Ancak bir tek istisnası olabilir. O da yüzde 1'lere mi tekabül eder, binde 0,5'lere mi tekabül eder, onu da çok bilmiyorum. İstisnadır bunlar. Eğer, insanların kullanmayacağı alanlar varsa, şehirlerin içerisinde değilse oraları da yeşil alan yapmanın bir manası yok."

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