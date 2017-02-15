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Özhaseki: Kanal İstanbul'da çok güzel mimariler olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kanal İstanbul ile birlikte bölgede çok güzel mimarilerin ortaya çıkacağını açıkladı.

15.02.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. Projeler

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'e katılarak Türkiye'de gelişen projeler hakkında bilgi verdi.

İstanbul'un tarihi bir şehir olduğunu ve sürekli geliştiğini belirten Özhaseki, yanlış belediyecilik nedeniyle şehrin şimdiki halini aldığını ifade etti.

"KANAL İSTANBUL'DA ÇOK GÜZEL MİMARİ ORTAYA ÇIKACAK"

Yapılan bu hataların Kanal İstanbul'da tekrar edilmemesi gerektiğini belirterek, " Orada değişik çalışmalar var. Ulaştırma Bakanlığı tarafında devam ettiği için sadece planlama tarafı bizde. Biz biraz yandan izliyoruz, kenardan izliyoruz. Ancak bildiğim kadarıyla orada çok güzel mimari ortaya çıkacak. Yani şikayetçi olduğumuz hiçbir konu olmayacak" diye konuştu.

Özhaseki: Kanal İstanbul'da çok güzel mimariler olacak

"KAMU ALANLARI DA REZERV ALANI"

Kanal İstanbul'un bulunduğu bölgenin rezerv alanı olduğunu da belirten Bakan, "Kanal İstanbul dışında kamu alanları da rezerv alanı. Askeri alanların şehrin içerisinde kalmayan biraz çeperinde kalan, biraz içerisinde yeşili olmayan ve taşınmak zorunda olan alanlar da biraz rezerv alanı. Şehir içerisindeki askeri alanların yeşil olacağı zaten ilan edildi. Bu konuda dönüş yok." dedi.

Özhaseki: Kanal İstanbul'da çok güzel mimariler olacak

"ADA OLUŞTURMAK MAKUL BİR TEKLİF"

Kanal İstanbul'dan çıkan hafriyatla Karadeniz ve Marmara'da 3 ada oluşturulup oluşturulmayacağı da sorulan Özhaseki, "Şimdi hafriyat büyük bir sorun. İstanbul'da bazen bir evin temeli kazılıyor 50 km kamyonları alıyorsunuz götürüyorsunuz. 50 km boyunca bunları taşıyorsunuz. O zaman çok doğru bir mantıkla ada oluşturmak da çok makul bir teklif. Bunlar hep düşünülüyor. Kesinleşmiş şeyler değil, ama bu gayet şık bir şekilde yapılabilir ve oradan da çok büyük gelirler elde edilebilir." şeklinde konuşarak konuya açıklık getirdi.

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