Özhaseki: Kimseyi evsiz bırakmayacağız

"2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi"nin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, birçok konuya da açıklık getirdi.

"MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Bakan Özhaseki, Tapu ve Kadastro İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü binasının müzeye dönüştürüleceğini ifade ederek, Osmanlı Devleti'nde araziyle ilgili işlemlerin yapıldığı ve işlemlere ait defter, bilgi, belgenin muhafaza edildiği binanın 2 bölümden oluştuğunu, o döneme has şartları taşıdığını anlattı.

"450- 500 YILLIK DEFTERLER SERGİLENECEK"

Tarihi binanın, bakanlığın verdiği kararla bundan sonra müze olarak hizmet vermesinin sevindirici olduğunu ifade eden Özhaseki, "Burada vakıf belgeleri, planlar, haritalar, fotoğraflar, zengin bir arşiv yer alacak. 450-500 yıllık defterler var, tüm Osmanlı coğrafyasına ait. Onların hepsinin sergilenceği bir ortam olacak. Cumhuriyet dönemine doğru uzanan birçok belge ve arşiv yer alacak. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'e ait Konya'daki 1928 tarihli bir tapu da burada yer alacak." dedi.

"DEPREME HAZIR DEĞİLİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, nüfusun yüzde 71'inin yaşadığı Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "İstanbul özelinde, 4. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında 6 ve üzerinde 36 deprem var. Özellikle son dönemde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın uzaması ve İstanbul açıklarına kadar gelip bir gaz sıkışmasıyla hepimizi tehdit etmesi söz konusu. Kimseyi korkutmak adına söylemiyoruz, kimse endişelensin, bundan korku duysun istemiyoruz, ama bundan sonra neler yapabileceğimiz hususunu tartışabilmek adına söylüyorum. Bilim adamlarımızın söylediği iki şey var. Ufak tefek farklılıklarla 2030'a kadar İstanbul'da büyük bir deprem olacağı beklentisi ifade ediliyor. Bazı hocalarımız bu, 2040, 2045'i bulacak diyor. Allah'tan dileğimiz hiç olmasın ama eğer bir deprem kapımızda bekliyorsa, bir tehdit varsa, bize düşen hazırlıklı olmak. Neredeyse bütün hocalarımızın ortak görüşü, depremin şiddetinin 7 ve üzerinde olacağı. Eğer önümüzdeki 10-15-20 yıl içinde 7 ve üzerinde deprem olacaksa biz İstanbul, Türkiye olarak bu depreme hazır mıyız? Bu konuyu araştırdığımızda doğrusu çok iç açıçı manzara karşımıza çıkmıyor."





"AKSAKLIKLAR GİDERİLECEK"

Kentsel dönüşüme ilişkin yasanın çıkmasının ardından İstanbul'da birçok yerde dönüşüm olduğunu dile getiren Özhaseki, "Uygulamada gördüğümüz bazı aksaklıkları da tespit ederek, bundan sonra daha iyiye gitmesi için yeniden bir mevzuat oluşturmamız, yeni bir ortam sağlamamız gerekli gözüküyor. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. 5 yıl içinde yasa çıktıktan sonra 1 milyon 100 bin bağımsız birimi ilgilendiren karar almışız. Bunların bir kısmı bina bazlı, bir kısmı bölge bazlı. Bina bazlı yapılarda işler biraz hızlı gitmiş, yüzde 75'e yakın oranda yıkılmış, ama bölge bazlı asıl yapılması gereken işler ne yazık ki çok başarılı olmamış. Ortaya çıkan aksaklıkları giderecek şekilde bir yasa hazırladık, önümüzdeki günlerde Türkiye gündemine gelecek. Hazırladığımız yasada ana mantığımız, bina bazlı dönüşümden ziyade alan bazlı, bölge bazlı dönüşüm esastır. Bütüncül bir anlayış içerisinde planlama yaparak, o işin üzerine ısrarla gitmek esastır. Böyle yaptığımızda yepyeni şehirler, doğru sosyal donatılar, doğru altyapılar ve herkesin mutlu olabileceği bir şehir ortaya çıkar."





"KİMSEYİ EVSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Özhaseki ayrıca, "Bina bazlı dönüşümlerde bunları söyleyemeyiz. Yerinde dönüşüm esastır. Herkesi aynı mahallesinde, mümkünse aynı sokağında, binasının bulunduğu yerde değiştirebilmek ve dönüştürebilmek esastır. Yerinde dönüşüm bizim temel prensibimizdir, vazgeçilmezimizdir. Bazı basın organlarına demeç veren siyasilerin işi saptırarak, 'Vatandaşların evlerini yıkacaklar' gibi yalanları iğrenç. Bütün hesaplarımız yerinde dönüşüm üzerine kuruludur. Her evi yıkılan vatandaşı mutlaka ev sahibi yapmaya çalışacağız. Kim evsiz kalıyorsa, depreme dayanıksız binalardan bahsediyorum, herkese ev vermek için mücadele edeceğiz. Ufak tefek katkılar belki alabiliriz, ama hiçkimseyi evsiz bırakmayacağız." diye konuştu.