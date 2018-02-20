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Özhaseki: Mahalle konseptine geçmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, mahalle konseptinin kendine has bir ruhu olduğunu belirtti.

AA | 20.02.2018 - 17:12..
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Özhaseki: Mahalle konseptine geçmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar" konulu bir panele katıldı.

Özhaseki: Mahalle konseptine geçmeliyiz

"BU TEHLİKEYİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Panelde kentsel dönüşümüm önemine değinen Özhaseki, "İstanbul'un da bir deprem şehri olduğunu bilmemiz lazım. Dünyada metropol şehirler içerisinde 'en fazla risk taşıyan şehirler' sıralamasında İstanbul ilk 10'da yer alıyor. Özellikle Adalar açığındaki fayın kırılması meselesi, bütün hocalarımızı meşgul eden bir konu. Hazırlanan raporlara baktığımız zaman, hocalarımızın neredeyse ittifak ettiği iki konu var. Birincisi, diyorlar ki '2030'a kadar mutlaka bu fay açığa çıkar, bu gaz sıkışması bir gün patlar.' Çünkü belli tarihlerde devam eden ve tekrarlayan bir süreç var. Sonra Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın buraya kadar gelip dayandığını hepsi izah ediyorlar. İkincisi de bunun şiddeti 7'den aşağı olmayacak. Böyle olunca karşımızda kocaman bir tehlike var. Bu tehlikeyi görmemezlikten gelemeyiz." dedi.

"MAHALLE KONSEPTİNE DÖNMEMİZ LAZIM"

Özhaseki, yerinde dönüşümün esas olduğunu, bunun formülü üzerinde çalıştıklarını kaydederken, "Biz bunların formülleri üzerinde çok çalıştık. Yoğunluğu arttırmadan yerinde dönüştürerek yapmak lazım. Sonra mahalle konseptine geçmek lazım yavaş yavaş. Artık kendi kimliğimizden de kopmaya başladık." diye konuştu.

Özhaseki: Mahalle konseptine geçmeliyiz

"MAHALLE KONSEPTİNİN KENDİSİNE HAS BİR RUHU VAR"

Özhaseki ayrıca, "80 katlı bir yapı içerisinde oturan insanlar, asansöre bindiklerinde 'merhaba' demiyorlar. Burunları dikiyorlar, normal bir vaziyette gidiyorlar, 'merhaba' yok. Evde tuz lazım olsa karşı komşudan isteyecek insan çok azaldı. Mahalle konseptinin kendine has bir ruhu var. Oranın merkezinde bir mescit var, toplanma yeri var, etrafında sosyal tesisler var, iş merkezleri var. Sokaklar oraya bağlanıyor ve sokaklarda çalışan, esnaf, bakkallar, herkes mahalleliyi tanıyor. Çocuğu bıraktığın zaman kimse korkmuyor. Herkes birbirine 'merhaba' diyor. Lazım olduğu zaman istiyor-veriyor-alıyor. Buraya dönmek lazım. Fakat bunu da akıllı evler konseptiyle çözmek lazım." ifadelerini kullandı.

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