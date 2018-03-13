Özhaseki: Türkiye inşaat sektöründe ikinci sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin yurt dışında inşaat sektöründe Çin'den sonra ikinci sıraya yükseldiğini belirterek son 10 yılda 220 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını söyledi.

"250 KURULUŞUMUZ TÜRKİYE'NİN GURURU"

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri kabul edilen MIPIM 2018'i ziyaret den Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından oluşturulan İstanbul Yatırım Çadırının açılışını yaptı. Özhaseki, burada düzenlenen basın toplantısında, 25 bine yakın kişinin ziyaret ettiği MIPIM Fuarı’na Türkiye’nin son dönemde yoğun katılım gösterdiğinin altını çizerek, “Ülke olarak burada 250 civarında kuruluşumuz var. Bunlar bizim ülkemizin gururu, hepimiz bu ülkeyi dışarıda temsil eden kuruluşlar. Olayı sadece burada bir alışveriş imkanı gibi görmüyoruz. Aynı zamanda burada ayakta kalan ülkelerin, iş yapan ülkelerin, büyüyen, gelişen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir ortam olarak görüyoruz.” dedi.

"ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ"

İnsanoğlunun sürekli artan bir değişim isteği ile hareket ettiğini ve mekan değiştirdiğini dile getiren Özhaseki, inşaat sektörünün bu değişimle şekillendiğini, yurt dışında ve yurt içinde Türk inşaat şirketlerinin önemli başarılar kaydettiğini, ülkenin medarı iftiharı haline geldiğini söyledi.

Ayrıca Özhaseki, “Yurt dışında zaten inşaat sektörü bizim medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde bizim her zaman 40 ila 50 firmamız var. Bu firmalar bizi gayet iyi temsil ediyorlar. Son 10 yılda 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin’den sonra ikinci sıradayız.” diye konuştu.

"HIZLI YATIRIM ATAĞI DEVAM EDECEK"

Türkiye’de son yıllarda müthiş bir kalkınma atağının yaşandığına dikkati çeken Özhaseki, “Özellikle 2002’den itibaren başlayan dönemde yapılmış olan yatırımları sadece ülke içerisindeki yatırımlar olarak görmekten ziyade, biraz da kıtalar arası yatırımlar gibi de görmek lazım. Ülke içinde yatırımlar, kalkınma hamleleri hızlı bir şekilde devam ederken, bir taraftan da iki kıtayı birbirine bağlayan yer altındaki geçitten, üçüncü köprüden, Kocaeli tarafına yapılan üst geçitten, bunların her biri adeta kıtaları birbirine bağlayan bölgesel yatırımlar olarak da karşımızda duruyor. İnşallah bu hızlı yatırım atağı da devam edecek diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yapımı devam eden üçüncü havalimanının bittiğinde dünyada birinci sıraya yerleşeceğine işaret eden Özhaseki, havalimanının etrafındaki 55 ülkeyi üç saatlik bir sürede birbirine bağlayacak tek havalimanı olacağını vurguladı.