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Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm şart

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem ülkesi olan Türkiye'de eskiyen yapıların yenilenmesi gerektiği açıkladı.

17.05.2017 - 09:41
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan "Aydınlıkevler Semt Çarşısı"nın açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan önemli açıklamalarda bulundu.

Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm şart

"DEPREM ÜLKESİYİZ"

Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşümün acilen birçok yerde yapılması lazım. Deprem ülkesiyiz, bir taraftan depremlere hazırlıklı olmalı bir taraftan da eskiyen yapılarımızı yenilemek durumundayız." ifadesini kullandı.

Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm şart

"SEYFİ DEMİRSOY MAHALLESİ YENİLENECEK"

Bu konuda Altındağ Belediyesi'nin Türkiye'deki birçok belediyeye örnek olacak şekilde hızlı ve doğru dönüşümler yaptığına işaret eden Özhaseki, "Seyfi Demirsoy Mahallesinde itirazlar vardı. O itirazlar geride kaldı. Planlamasını bitirmek üzereyiz, inşallah o mahalle dönüşecek. Caddenin öbür tarafındaki Örnek Mahallesi de şu anda hazırlanıyor, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Bakanlar Kurulu'ndan sonra da yeniden bir planlamayla, vatandaşlarımızın hepsinin memnun olacağı bir vaziyette yenilenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm şart

"EVLERİN YENİLENMESİ GEREKİYOR"

Zamanın değişmesiyle sokak ve mahalle kültürünün değiştiğine işaret eden Özhaseki, sosyal donatı alanlarındaki beklentilerin arttığını, bunların karşılanması içinde evlerin yenilenmesi gerektiğini anlattı.

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