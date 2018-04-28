Özhaseki: Türkler tapu ve konut alımına önem veriyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından "Tek Sistem, Tek Koordinat, Tüm Türkiye Hedef 2020" adı altında "Kadastro Müdürlükleri 2020 Vizyonu Toplantısı" düzenlendi. Bu etkinliğe katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİN TAPUYA VE KONUT EDİNMEYE ZAAFI VAR"

Türk milletinin tapuya ve konut edinmeye karşı bir zaafı olduğunu ifade eden Özhaseki, "İnşaat sektörü ve türevleriyle ilgili neredeyse yüzde 17 ile 20 arasında bir oran, bizim ilgi alanımızda kalıyor. İşimizi hakkıyla yaparsak birçok problemi önlemiş oluruz ve çok kısa süre içerisinde sonuçlandırmış oluruz. Yoksa bizim yanlışlarımızdan dolayı iş karakollara, mahkemelere giderse senelerce sürüyor ve temizlenmiyor. Şu anda Türkiye'de en uzun süreli mahkemeler tapu mahkemeleri. Oradaki ihtilaflar da kolay kolay temizlenmiyor. Bizim yanlışımızdan kaynaklanan bazı kayıplıklar ve sıkıntılar, titizlenmediğimiz veya dikkat etmediğimiz, bazen lakayt davrandığımız için ortaya koymuş olduğumuz yanlışlıklar milletin başına 20-30 sene bela olarak kalmaya başlar. Bu noktada bizim kendimizi yenilememiz, çekidüzen vermemiz ve geleceğe doğru da bir hedef koyarak bu vizyonu sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

"TAPU KAYITLARI DEVLETİN GÜVENCESİYLE KAYIT ALTINDA"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da kurum çalışmaları ve projeler hakkında bilgi vererek, "Tüm Türkiye'de tesis kadastrosu çalışmaları bugün itibarıyla bitirilmiş ve tüm tapu kayıtları devletin güvencesinde kayıt altına alınmıştır." dedi.

"2020 YILINA KADAR TAMAMLANACAK"

Tapu kadastro ve harita konularında Türkiye'nin dünyanın önce gelen ülkelerinden olduğuna değinen Adlı, "Yeni trendleri yakalayabilmek için veri iyileştirme çalışamalarını bir an önce bitirmek zorundayız. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bütün kadastro verilerimizi kesin koordinata sahip hale getirmek, kadastro konusundaki öncelikli hedefimizdir. Son envanter çalışmalarımıza göre, ülke genelinde kesin koordinata sahip olmayan 22,3 milyon parselin yenileme, güncel hale getirme çalışmalarını 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.