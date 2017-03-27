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Özil: Eskiden evimizden utanırdım

Ünlü futbolcu Mesut Özil, 'Maçların Sihri' adlı kitapta eskiden evinden utandığını açıkladı.

27.03.2017 - 11:34
  1. Haberler
  2. Emlak

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, 2013'te İngiltere'nin Arsenal takımına 183 milyon TL'ye transfer olmuştu.

Özil: Eskiden evimizden utanırdım

YAZILAN KİTAPTA ANLATTI

Yılda 33 milyon TL kazanan Mesut Özil, yokluk içinde geçen çocukluk yıllarını Kai Psotta'nın yazdığı 'Maçların Sihri' adlı kitapta anlattı.

Özil: Eskiden evimizden utanırdım

Mesut Özil'in Londra'daki muhteşem evi FOTO GALERİ

"BİZİM EVDEN UTANIRDIM"

Özil, "Arkadaşlarım harika evlerde otururdu. Bizim evden utanırdım. Şimdi lüks malikanede yaşıyorum. Bugünlere çok büyük mücadele ile geldim. Okulda temizlikçi olan annem en büyük destekçimdi. Gezete taşıyıp para kazanırdım." diye konuştu. Mesut Özil, Londra'daki malikanesini 46 milyon TL'ye almıştı.

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