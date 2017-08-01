Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında 2007 yılında o dönem gazeteci olan CHP Milletvekili Tuncay Özkan’a gelen bir flash bellekten bahsetmiş içinde FETÖ’cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına ait isimlerin olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların ardından Özkan söz konusu flash belleği savcılığa teslim etmişti.

FLASH DİSKTE TSK İÇİNDEKİ FETÖ YAPILANMASI AYRINTILARI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, savcılığa teslim ettiği flash diskte nelerin yer aldığını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye anlattı.

Bilgilerin kriptolu olduğunu belirten Özkan, TSK içindeki FETÖ yanlısı yapılanmayla ilgili detayların bu diskte olduğunu söyledi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"TSK İÇİNDE KÜRT, ALEVİ, SOLCU, PORNOCU AYRIMI"

"Tuncay Özkan, flash diskin içindeki bilgilerin, 'kriptolu' olduğunu anlattı. 'Hepsini çözmeyi başaramadık, kriptolu 5 dosya çözülemedi' diye konuştu.

Flash diskin içinde olanları ise şöyle sıraladı:

'TSK içindeki subaylar ‘Alevi', ‘Kürt', ‘Solcu', ‘Pornocu' diye dörde ayrılmış.

1- Alevi Subaylar fişlenmiş.

2- Hilmi Özkök dahil Genelkurmay Başkanı olacak 86 generalin aileleri tek tek incelenmiş.

"KIZLARDAN KATALOG HAZIRLANMIŞ"

3- Kızlardan katalog yapılıp evlenecek subaylara gönderilmiş.

4- İşin en can alıcı noktası ise 'TSK içindeki FETÖ'cü subaylar fişlenmiş."

