Özkök ve Altaylı'nın sevinci: Türkler dindar değil

İlk olarak Fatih Altaylı, MAK Danışmanlık'ın araştırmasını köşesine taşıdı. Altaylı'nın kaleme aldığı bu araştırmaya göre, vatandaşa bazı sorular soruldu ve alınan cevaplardan "Halkımızın yeterince dindar olmadığı" sonucu çıktı. Altaylı, araştırmanın sonuçlarına bakarak köşe yazısının başlığını "Yüzde 99 yalanının sonu..." şeklinde attı.

"ÜLKEMİZİN YÜZDE 99'U MÜSLÜMAN İDDİASI BİR YALAN"

Altaylı araştırmadan şöyle bahsetti:

"Araştırma hayli kapsamlı. Diğer soruları ve verilen yanıtların oranlarını da yarın yazacağım. Ama ilk bölümde bile görülen o ki, “Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemiz” inancı pek de gerçeği yansıtmıyor."

ÖZKÖK DE AYNI KONUYU İŞLEDİ

Bugün de Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Altaylı'nın yazısından hareketle dindarlık meselesini ele aldı ve "Kur'an okuyan, düzenli olarak camiye giden" insanların sayısının Türkiye'de çok az olduğuna hükmetti ve "Hani nerede o cami cemaati" diye sordu.

İşte Özkök'ün köşesinden bazı satırlar:

"Dikkat ettiniz mi, “Beş vakit camiye giderim” diyen yok.

İlginç, “Hiç namaz kılmam” diyenlerin oranı da yüzde 22.

Öyleyse, hani nerede o sayısı 90 bine gelen camileri beş vakit dolduran “cami cemaati”...

CAMİYE CUMA'DAN CUMA'YA, BAYRAMDAN BAYRAMA

Türkler, Cuma, bayram ve Ramazan müslümanıdır.

Yüzde kaçımızın evinde Kur'an var, kaçımız okuduk.

HALKIMIZ KUR'AN DİNLEMEK YERİNE, SURVİVOR İZLİYOR

Yüzde 99’u Müslüman olan Türk seyircisi o akşam “Yahu Survivor’ın finali yarın, hiç olmazsa bu kutsal gecenin yüzü suyu hürmetine şu Kuran yarışmasının finalini seyredeyim” dememiş Survivor izlemiş."