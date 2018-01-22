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Özlem Narin Yılmaz’dan yeni roman

'Kapıyı içeriden Kilitledim' Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 11:07..
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Özlem Narin Yılmaz’ın Kapıyı İçeriden Kilitledim adlı çarpıcı eseri, 1950’ler ile 2000’lerin iç içe geçtiği bir roman.

Romanın esas karakterlerinden yazar Alin Akyüz, uzak kalmak istedikçe girdabına kapıldığı bir hikâyenin içinde bulur kendini; romanının dahi önüne geçen bir hikâyenin… 1950’lerin İstanbul’unda ünlü şapkacı Madam Marin, çırağı Ruhi Sezer ve güzeller güzeli Ruhan.

Özlem Narin Yılmaz’dan yeni roman

Alin Akyüz’ün yazmaya ve hayata ilişkin sorularına, bir defterin doğurduğu yeni hayat hikâyeleri ve Ruhi Sezer’in ‘kutsal aşk’ı eşlik eder. Bu ikinci romanıyla Özlem Narin Yılmaz, görünen ile özün, gerçek ile sırrın yolculuğuna çıkarıyor okurlarını…

Yazar: Özlem Narin Yılmaz

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Baskı Yılı: 2018

Türü: Roman

Syf: 112

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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