Özlem Şahin: Tacize uğradım

Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan'daki bir mekanda kavga etti. Kavganın medyada yer almasının ardından Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Hukuki işlemlerin başladığını belirten Şahin, "Dün akşam yaşanan durumdan dolayı çok üzgünüm. Eğlenmete gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü "Çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım" tacizine uğradım.

"BURNUNDA 15 TANE KIRIK OLDUĞU ANLAŞILDI"

Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direkt hastaneye gittik, yapılan tektikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir.

"HUKUKSAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen bir anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı