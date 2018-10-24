taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7569
Euro
6.6032
Altın
1231.605
Borsa
93468.99
Gram Altın
227.961

Özlem Yıldız Mehmet Ali Erbil'e gitti

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Magazin

Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta evinin banyosunda düşerek yaralanmış Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, ameliyata alınmıştı.

Dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Erbil'in durumu ağırlaştı. 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' rahatsızlığının nüksetmesi ile yoğun bakıma alınan Erbil'in kızı Sezin "Babamın durumu kötü, lütfen dua edin" açıklamasını yaptı.

Özlem Yıldız Mehmet Ali Erbil'e gitti

Mehmet Ali Erbil'in durumunun ağırlaşmasıyla ünlü isimler de hastaneye akın etti. Ziyaretçiler arasında modacı Nur Yerlitaş, Aydın ve Erbil'in 20 yıl öce nişanlanıp ayrıldığı Özlem Yıldız da vardı.

"ESKİ HALİNE DÖNDÜRDÜLER"

Yıldız ‘Sabah durumu kötüye gitti, müdahale edip eski haline döndürdüler ama gerekli açıklamayı ailesi yapacaktır’ demekle yetindi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

257
Yunanistan’a 12 mil uyarısı

Yunanistan’a 12 mil uyarısı

56
Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

65
Gökhan Özoğuz: O SesTürkiye'yi tadında bıraktım

Gökhan Özoğuz: O SesTürkiye'yi tadında bıraktım

42
Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

36
Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

18
Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM