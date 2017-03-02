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Özlü: 'Hayır' diyenleri de kucaklayacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, katıldığı bir programda referandum sürecine ilişkin açıklamalar da bulundu.

02.03.2017 - 17:37
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Özlü: 'Hayır' diyenleri de kucaklayacağız

Bakan Özlü, Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde düzenlenen 'Bin öğrenciye bin tablet' dağıtım törenine katıldı. Bakan Özlü, törenin ardından Cumayeri İlçesi'ne geçerek Belediye Başkanı Recep Tuna'yı makamında ziyaret etti. Özlü, ilçedeki programlarının ardından kent merkezine geçerek AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen referandum toplantısına katıldı.

Kritik bir referanduma doğru ilerlediklerini vurgulayan Bakan Özlü ayrıca, şöyle konuştu:

"EVET" ÇIKARSA..."

"16 Nisan, Türkiye'nin istiklal mücadelesinin de istikbal mücadelesinin de düğüm noktasıdır. 16 Nisan, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere karşı, 'Bizde çıkış yolu bitmez' diyeceğimiz tarihtir. 16 Nisan, Türkiye'yi aciz ve çaresiz bırakmak isteyenlere karşı, 'Bizde çare tükenmez' diyeceğimiz tarihtir. Böylesine kritik bir referanduma doğru ilerliyoruz. Bu referandumdan ne kadar güçlü bir 'evet' çıkarsa, istiklal ve istikbal mücadelemize o kadar büyük bir güç katacağız."

"HAYIR" DİYENLERİ DE KUCAKLACAĞIZ"

Bakan Özlü ayrıca, "İnat etmeyeceğiz ama ikna edeceğiz. Herkese elimizi uzatacağız. Herkese gönlümüzü açacağız. 'Evet' diyenleri nasıl kucaklıyorsak 'Hayır' diyenleri de öyle kucaklayacağız. Ayrılık sadece sandıkta olacak. Ayrılık, sadece oy pusulasının sandığa atılacağı o kabinin içinde olacak." ifadelerini kulandı.

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