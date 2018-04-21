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Öztürk Yılmaz adaylığını eleştirenlere kızdı

CHP'li Öztürk Yılmaz dün cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı. Açıklamasının ardından alay konusu olan Yılmaz "İşi sulandırmayın." dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 11:52..
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Öztürk Yılmaz adaylığını eleştirenlere kızdı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların ardından Yılmaz, espri konusu haline geldi.

Bugün kendisini eleştirenlere yanıt veren Yılmaz, "Bu işin ciddiyetini anlamayanlar, işi sulandıranlar var." dedi.

Öztürk Yılmaz twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"İŞİ SULANDIRANLAR..."

"Değerli kardeşlerim, Çok kritik bir sürece girdik. Dün yaptığım adaylık açıklamamın ardından işin ciddiyetini anlamayanlar veya işi sulandıranlar şunu çok iyi bilmelidirler ki; 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, CHP’nin adayı, demokrasiyi geri getirmek sorumluluğuyla yollara düşecektir.

"SORUMLULUK AĞIR VE CİDDİDİR"

Bu süreçte yüklenilen sorumluluk, bu kadar ağır ve ciddidir! Bu seçimin telafisi yoktur, sandıkta demokrasi ve cumhuriyet oylanacaktır ve bu iki şeyin telafisi yoktur!

Bu ülke meselesi. Ben de gövdemi taşın altına koyuyorum. Mesele kazanabilmektir. Partim tarafından aday yapılmam halinde yüklenip alacağımızdan eminim.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamam üzerine dün ve bugün halkımızdan inanılmaz bir destek alıyorum. Yürekten teşekkür ediyorum.

"CİDDİ BİR ALTERNATİF SUNDUM"

Bu arada yaptığım açıklamayı tam okumadan sanki partimden ayrı kendi başıma aday olacakmışım şeklinde yanlış anlayanlar da olmuş. Böyle olmadığı ve olamayacağı açık. Ben görevimi yaptım ve ciddi bir alternatif sundum.

Herşeyin hayırlısı. Bu saatten sonra partimizin vereceği karar esas olacaktır ve hepimiz ona uyacağız. Umudun ışığı sönmez."

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu VİDEO

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