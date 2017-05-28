Öztürk Yılmaz: PYD ile kanal açabiliriz

Washington’da gazetecilerle bir araya gelen CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz “PYD ‘Ben PKK’yı kınıyorum ve faaliyetlerini desteklemiyorum, bir bağım yok’ diyorsa bu bir yol olabilir. Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi PKK’yı reddettiği için biz Türkiye olarak onlarla ayrı bir kanal açtık” dedi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Yılmaz ABD'nin PKK desteğinde, Türkiye'yi kırmamak için de elinden geleni yaptığını ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK KIRMAMAK İÇİN ÇABALIYORLAR"

"ABD yetkilileri PYD/YPG işbirliğinin taktiksel ve geçici olduğu imajı vermeye çalışıyor. Türkiye’yi çok fazla kırmamak için bir çaba içindeler. İlişkiler en az nasıl zarar görür konusuna odaklandıklarını anlıyoruz.

"PYD PKK'YI KINARSA.."

Biz şunu diyoruz; PYD ‘Ben PKK’yı kınıyorum ve faaliyetlerini desteklemiyorum, kesinlikle bir bağım yok’ diyorsa bu bir yol olabilir. Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi PKK’yı reddettiği için onlarla ayrı bir kanal açtık. Aynı şey neden Suriye’de olmasın?

"PYD'NİN PKK İLE BAĞINI KESMESİ MÜMKÜN"

Suriye halkı özerk bir yapı isterse bu, o bölgenin Türkiye ile ilişkilerini de kolaylaştırabilir ama tek bir şartla; PYD’nin PKK ile bağlarını kesmesi halinde. PYD’nin o bağı koparması mümkün.

Hatırlayın Talabani ve Barzani de ‘PKK’yı kabul etmiyoruz. İşbirliği yapmıyoruz ve ofisini kapatıyoruz’ noktasına bir süreçle geldi. Halbuki ilk önceleri PKK ile Peşmerge ayrımı pek yapılmazdı.”