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Öztürk Yılmaz: TSK İdlib'de El Nusra'yı himaye edecek

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, İdlib'e giren TSK'nın El Nusra'yı himaye eder görüntüsünün dünyada yankı bulacağını duyurdu.

13.10.2017 - 13:40
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Öztürk Yılmaz: TSK İdlib'de El Nusra'yı himaye edecek

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TSK İdlib'de güvenli bölge oluşturmak için 15 noktaya yerleşmeye başladı. TSK'nın bu hamlesi, hem nüfusu 4 milyonu bulan İdlib'deki çatışmalar yüzünden Türkiye'ye büyük bir göç dalgasını önlemek hem de YPG'nin terör koridorunu tamamen yok ederek güvenliği sağlamak.

CHP: TSK EL NUSRA'YI HİMAYE EDECEK

CHP, operasyonun ilk gününden itibaren Mehmetçik'in İdlib'e girmesine karşı. Son olarak Halk TV ekranlarına çıkan milletvekili Öztürk Yılmaz, AK Parti'nin kötü bir dış politika yürüttüğünü ileri sürerek "Hem Esad'ı hem de El Nusra'yı koruyacaklar, haliyle dünyada El Nusra'yı himaye eden ülke olarak tanınacağız" şeklinde konuştu.

Öztürk Yılmaz: TSK İdlib'de El Nusra'yı himaye edecek VİDEO

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