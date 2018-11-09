Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle ilgili yapılan disiplin soruşturmasının hukuksuz olduğunu söylerken partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Yılmaz, 'genel başkanlık konusunda hazırlık içinde olduğu için Kılıçdaroğlu'nun kendisini disipline sevk ettiğini öne sürerken "Aşağılık bir işe imza attınız, defolup gideceksiniz; sıkıyorsa at bakalım beni buradan, istifa etmiyorum" dedi.

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler ViDEO

Öztürk'ün açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Atatürk'e kefere deniliyorsa, aşağılanıyorsa, CHP'nin geçmişi eleştiriliyorsa buna sessiz kalmak CHP'nin politikası değildir. Biz de o karşı duruşu sergiliyoruz. Dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişti. Büyükşehirler için aday yokmuş gibi dün gelenleri aday gösterme girişiminde bulunanlara karşı duruş sergiliyoruz.

"BÜTÜN SEÇİMLERİ KAYBEDİP KOLTUĞU TERK ETMEMEK CHP POLİTİKASI OLAMAZ"

Siz birine diktatör diyor, onun karbon bir kopyası olursananız bu CHP politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip koltuğunu terk etmemek CHP politikası olamaz.





Yeni büyükelçi olup bırakmıştım, ben senden bir şey istemiyorum.

"BENİ TROLLERE TESLİM ETTİN"

Beni trollere teslim ettin. Beni AKP'nin sözcüsüne kurban ettin. Ama unutma, Allah büyüktür. Yüce Rabbim büyüktür. Nasıl ki din bezirganlarına saldırıyorsan CHP'nin de bu anlayış tarafından işgal edilmesine sonuna kadar karşı çıkacağız.

"ÇOK İYİ BİLİYORSUN Kİ YÖNETEMİYORSUN"

Sen istiyorsun ki çekip gideyim. Neden? Çok iyi biliyorsun ki sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim.

"BENİ RAKİP OLARAK GÖRÜYORSUN"

Eften püften gerekçeyle disipline sevk edemeyeceğini biliyorsun. Bu CHP'nin değerlerini sonuna kadar savunmak zorundayız. Sen istiyorsun ki Öztürk yılmaz partiden defolup gitsin, çünkü koltuğundan korkuyorsun, rakip olarak görüyorsun.

"TARİH SENİ YARGILAYACAK"

9 seçim kaybetmiş birisi olarak bu yola müracaat etmen yanlıştır. Tarih seni yargılayacak. Bir insan bir Selefi'nin iftirası, propagandasına maruz kaldı, dinini savundu diye ihraç edildiğini yazacak.

Aşağılık bir işe imza attınız, defolup gideceksiniz; sıkıyorsa at bakalım beni buradan, istifa etmiyorum."