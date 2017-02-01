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Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

CHP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye'de Suriyelilerin askere alınmamasına karşı çıktı.

01.02.2017 - 03:21
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Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Hürriyet'in haberine göre Öztürk Yılmaz, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli’nin bulunduğunu da hatırlatarak, ülkeye kontrolsüz girişin yarattığı güvenlik sorunlarını dile getirdi.

"KAFELERDE, PUB'LARDA TÜRK KIZLARIYLA GEZİYOR"

Yılmaz, “Bizim Mehmetimiz El Bab’da, Suriye’de şehit oluyor. Ama Türkiye’ye gelen Suriyeli erkeklerin yaş aralığına baktığımızda, 15 ila 44 arasında 819 bin 350 askere alınabilecek erkek, Türkiye’de kafelerde, pub’larda Türk kızlarıyla geziyor. Bizim Mehmetimiz Suriye’de şehit oluyor” dedi.

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