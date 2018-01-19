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Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

Rusya'nın İdlib'de Esad rejimine gözyumduğunu belirten Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, "Menfaat ilişkileri bozulmadan bu sorun masaya oturarak çözülmeli" dedi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 01:13..
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Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

HaberTürk TV'de yayınlanan Senem Toluay Ilgaz ile Enine Boyuna programında İdlib hakkında konuşan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, "Türkiye'nin ve İran'ın olmadığı Orta Doğu'da çözümü yoktur. Bir kere bunu kenara koymak lazım. Hem ABD hem de Rusya bunun farkında." şeklinde konuştu.

Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

"RUSYA İDLİB'DE GÖREVİNİ YAPMIYOR"

Özülker, "Bugünkü koşullarda, Türkiye, Rusya ve İran üçlüsünün bu bölgedeki varlığı başarılı ve aynı zamanda benim menfaatimi de kollayacak biçimde bir noktaya kadar işi taşımıştır. Ama artık geride bırakılmalı. Bunu aştık. İdlib'de Esad'ın ordusu yürüyor. Bunu kim yaptırıyor? Rusya'nın bunu yaptırmaması lazım." dedi.

Emekli Büyükelçi Ulu Özülker, "Netice itibariyle İdlib konusunda o gözetleme noktaları vs. Rusya'nın görevi. Görevini yapmıyor. Esad askerlerini yürüttüyor. Başka bir deyişle İdlib'i topyekün ele geçirip bu işi o taraftan kurtarma peşine düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Uluç Özülker: Türkiye ve İran olmadan Orta Doğu'da çözüm olmaz VİDEO

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