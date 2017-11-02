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Pablo Escobar'ın eşi ve oğluna soruşturma

Arjantin’de hükümet, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın eşi ve oğlu hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açacak.

02.11.2017 - 11:14
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escobar

Arjantinli yetkililer, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın ölümünden sonra bu ülkeye yerleşen eşi Victoria Henao ve oğlu Juan Pablo Escobar Henao'yu, gayrimenkul ve diğer işletmeleri kullanarak milyonlarca doları aklayan bir suç örgütü ile bağlantılı olmakla suçluyor.

Güney Amerika ülkesindeki adalet makamları, kara para aklama iddialarına ilişkin olarak daha önce başlatılan bir soruşturmayı yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle 2000 yılında kapatmıştı.

TEKRAR SORUŞTURMA AÇILACAK

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, kara parayla mücadele kapsamında faaliyet gösteren Finansal Bilgi Birimi'nden (UIF) gelen bir talep nedeniyle soruşturmayı tekrar açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Pablo Escobar'ın eşi ve oğluna soruşturma

Escobar'ın dul eşi ve oğlunun, Kolombiyalı uyuşturucu satıcısı Jose Piedrahita ile olan bağlantıları hakkında sorguya çekilmesinin planlandığı bildirildi. Kolombiya Futbol Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mauricio Serna'nın da soruşturma kapsamına alındığı kaydedildi. Her üç ismin de Arjantinli işadamları ve Piedrahita arasında aracılık yaptığından şüpheleniliyor.

KARA PARA AKLAMAYLA KARARLI MÜCADELE

Escobar'ın dul eşi ve oğlunun, Piedrahita'nın Arjantin'e yaptığı bir ziyaret sırasında uyuşturucu satıcısını iş adamlarına tanıttığını ve bunun karşılığında para aldığını belirten Bullrich, "Arjantin artık ne uyuşturucu trafiği ne de kara para aklama konusunda dostça bir ülke" ifadesini kullandı.

Pablo Escobar'ın eşi ve oğluna soruşturma

UIF Direktörü Mariano Federici de eski futbolcu Serna'nın, "Piedrahita'nın fonlarının Arjantin ve Kolombiya'da takas edilen emlak operasyonları üzerinden ülkeye girmesini kolaylaştırdığını” iddia etti.

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