Pablo Escobar'ın oğlu: 4 milyon dolarımız vardı ama açtık

Tarihin gördüğü en zengin uyuşturucu karteli Pablo Escobar’ın en yakınındaki isim, 1977’de doğan oğlu Juan Pablo Escobar, sonradan kendi seçtiği ismiyle Sebastian Marroquin, Habertürk'ten Nalan Koçak'a verdiği söyleşide babasının hayat hikayesini anlattı.

- Herkesin babanız Pablo Escobar hakkında bir görüşü var. Kimine göre kahraman, kimine göre suçlu... Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Kendi Escobar’ınızı anlatabilir misiniz?

''BEN BİR HAYDUDUM İŞİM BU''

Her şeyden önce babamdı, en iyi arkadaşımdı. Ne iş yaptığını 7 yaşında anladım. 1984’te Kolombiya Adalet Bakanı babamın ölüm emrini verince Panama’ya kaçtık.

Çünkü Kolombiya hükümeti sadece babamın değil, bizim de peşimize düşmüştü. O yıl hükümetle gerçek savaşımız başladı. Oradayken babamla bir sohbetim oldu. Bana dedi ki “Bak ben bir haydudum, hayatımı kazanmak için bu işi yapıyorum.” O zaman çok küçüktüm. Dediklerinin ne anlama geldiğini anlayamamıştım. Şimdi tabii ki anlıyorum. Bana hep sevgi verdi, zamanını hep benimle paylaştı. Ben de böylesine bir gerçekle yaşamak zorunda kaldım.

KENDİ DİSNEYLAND'IM VARDI

- Yaşıtlarınızdan çok farklı bir çocukluğunuz oldu. Mesela onlar oyuncak ayılarla oynarken, evinizdeki hayvanat bahçesinde egzotik hayvanlarınız vardı. Pablo Escobar’ın çocuğu olmak nasıldı?

En başta sanki bir fantezi dünyasında yaşıyordum, kendi Disneyland’Im vardı. Ama bunların tadını çıkaracak vaktimiz yoktu. Paramızın çoğu, çok kısa süre içerisinde suyunu çekti. Narcos’ta babamın sürekli o lüksün tadını çıkardığı anlatılıyor. Ama öyle değildi. Her şeyimiz yok oldu, pek çok tanıdığımız öldürüldü. Dünyadaki bütün paraya sahip olabilirsiniz ama huzurunuz yoksa neye yarar ki.

Ayrımcılık yaşıyorsunuzdur... Tüm bunların yanında ayrımcılığa da uğruyorum, çünkü toplumun pek çok şeyi hazmetmesi zor. Olabildiğince yasal yaşamaya çalışıyorum. Geçmişte bir banka hesabım olsun istedim ama kimse izin vermedi. Oysa ki toplumun parçası olmak istiyorum ama ayrımcılık peşimizi bırakmıyor. Mesela Meksika’da ders verdim, karşılığında 5 bin dolar alacaktım. Fakat izin vermediler. Sanırım 5 milyon dolar alacağımı falan düşündüler.

BÜTÜN OLANLARA RAĞMEN OLUMLU DÜŞÜNÜYORUM

Toplumun bir kesimi sırf Pablo Escobar’ın oğlu olduğum için suçlu olduğumu düşünüyor. Ama tüm bunlara rağmen olumlu düşünüyorum, çünkü kendi hikâyemi yazma imkânı buldum ve tüm dünyaya gerçekte kim olduğumuzu anlatabildim. Nasıl Pablo Escobar 2.0 olacağımı biliyorum ama ölsem bile bunu yapmam. Çünkü topluma zarar vermek istemiyorum. Babamın kurbanlarıyla buluştum, onlardan özür diledim. Ama kendimi bir kurban gibi de göstermek istemiyorum çünkü gerçek kurbanlara büyük saygım var.

15 KORUMAM VARDI

- İzin verirseniz bazı anekdotlarla devam edeyim. Narcos’ta bir sahnede babanız, size ve annenize silah kullanmayı öğretiyor. Siz bu sahneye itiraz ettiniz. Gerçek nedir?

Bir kere annem silahlara, şiddetle karşıydı. Babama hep şunu söylüyordu: Seni hep seveceğim ama asla silah kullanmam, çünkü ben bir kadınım, barışı seviyorum, hayata saygı duyuyorum. Biri beni öldürmeye çalışsa bile ona karşı silah kullanmam. Babam bunu hep anlayışla karşıladı. Ama bana silah kullanmayı öğretti çünkü sık sık ava çıkıyorduk. Bana tahsisli 15 koruma vardı, bu nedenle aslında silaha hiç ihtiyacım yoktu.

Evet. 15 kız kardeşim, 15 de annem için tahsis edilmişti. Babamınsa 50’den fazla koruması vardı. Silahlar her yerdeydi. Çiftliğimizde silahlı adamların hepsi hem hayduttu hem de bana dadılık yapıyordu; çünkü hiç arkadaşım yoktu. Okuldaki arkadaşlarımın hiçbiri bana yaklaşmıyordu. Ben de korumalarla arkadaş oldum.

- Peki sahip olduğunuz en büyük lüks neydi? Hacienda Napoles’te (Escobar’ın ünlü çiftliği) hayat nasıldı?

Kocaman bir havaalanımız, futbol sahamız, tenis kortumuz, 10’dan fazla villamız vardı. Çiftlikteki devasa hayvanat bahçemizde dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla hayvan türü vardı. Babamın garajında onlarca motosiklet, otomobil bulunuyordu. Hepsi eğlenmek içindi. Hacienda’da her şeyi isteyebilirdiniz. Eğer yoksa almak için helikopter gönderirlerdi. Mesela bir keresinde helikopterle hamburger getirmişlerdi. Ama tüm bu zamanı hayatımın kalanına oranlayacak olursam bana 5 dakika gibi geliyor.

AÇLIKTAN ÖLÜYORDUK AMA 4 MİLYON DOLAR NAKİT PARAMIZ VARDI

- Dizide çok konuşulan bir sahne var. Babanız saklandığınız bir evde sizi ısıtmak için 2 milyon doları şöminede yakıyor. Doğru mu?

Hayır değil, o Netflix’in (Narcos’un yapımcı şirketi) hikâyesi... Gerçekte olanı anlatayım. Babam kendisi için inşa ettiği hapishaneden kaçmıştı. Bütün arkadaşları düşmanı olmuştu. CIA, DEA, Kolombiya hükümeti, bütün karteller...

Hepsi babamın peşindeydi. Sadece babamın kartelinin değil ailemizin de sonunun geleceğini düşünmüştük. Dünyanın en çok aranan adamıydı. Medellin’de bir evde saklanmıştık. Gerçekten neresi olduğunu bilmiyorum, çünkü babam bizi oraya götürürken gözlerimizi bağlamıştı. Polis bölgeyi arıyordu. 1 hafta boyunca orada kaldılar ama bizim kaldığımız eve gelmediler. Yanımızda fazla erzak yoktu. 3. günde yiyeceğimiz bitti.

Açlıktan ölüyorduk ama yanımızda 4 milyon dolar nakit para vardı! (Gülüyor.) İşte o zaman öğrendim, özgürlük olmadan para bir hiç. Düşünsenize, yatağımın yanında milyonlarca dolar vardı ama ölüyordum neredeyse. Köşedeki markete gidip yiyecek alacak özgürlüğümüz yoktu. Bu deneyim sayesinde “Babam gibi, uyuşturucu kaçakçısı olmak istemiyorum” dedim. Öyle kazanılmış bir parayı istemedim. Şimdi daha zenginim, çünkü köşedeki markete gidip ekmek alabiliyorum.

BABAM ÖLDÜRÜLMEDİ, BİZİ KURTARMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ

- Babanızın son günleri nasıldı? Hiç umudunu yitirdi mi?

Son 72 saatini 2. kitabımda anlattım biraz. Son günlerinin hikâyesini, yanında kalan hizmetçinin ağzından dinledim. Onun anlattığına göre umudunu yitirmişti. Ben, annem, kız kardeşim ve babaannem o sırada Kolombiya hükümetinin elinde rehindik. Babam dünyada hiçbir ülkenin bizi kabul etmeyeceğini, yani Kolombiya’dan güvenli bir şekilde çıkamayacağımızı; bizi kurtarmak için ölmesi gerektiğini anlamıştı.

Bu nedenle yıllar sonra telefon kullandı. (Polis Escobar’ın yerini oğluyla yaptığı telefon konuşmasını takip ederek buldu.) Babam 10 yıl boyunca bir kere bile telefon kullanmamıştı. Öldüğü 2 Aralık 1993 günü tam 7 kez telefon açtı. Bunun kayıtları var. Ben babamın yakalanmak için bunu yaptığını anladım. Böylece biz serbest kalacaktık. Bu nedenle babam düşmanları tarafından çevrelendiğinde kendini öldürdü.