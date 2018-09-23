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Pablo Neruda eserlerinden 14 özel alıntı

Ünlü Şilili Yazar ve Şair Pablo Neruda’dan şiiri ve yaşamın gerçekliğini bir arada sunan 14 enfes alıntı…

Özel İçerik | 23.09.2018 - 14:31..
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pablo neruda

Pablo Neruda, Şili’de demiryolu işçisi bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde, ona verilen isimi, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto idi. Yazmaya 13 yaşında başlayan Neruda, 16’sında “Selva Austral” adlı edebiyat dergisine, Çek Şair Jan Neruda’dan esinlenerek “Pablo Neruda” adıyla yazmaya başladı ve bu isim, onun yasal ismi olarak kaldı.

45 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Neruda’yı, bugüne dek verdiği eserlerden seçtiğimiz 14 özel alıntı ile anıyoruz…

Pablo Neruda eserlerinden 14 alıntı

- Bu yüzden seviyorum seni, bu kadar değil
O kadar neden var ki, o kadar az

(Kuruntular Kitabı)

*

- Şu iflas etmiş dünyada, en geçerli para birimi; kendin gibi bir insanla paylaştığın duygulardır.

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

*

- Ne yapmamız gerektiğini hiç düşünmeyeceğiz bundan böyle. Kuşkusuz. Şarkıya ne zaman başlamamız gerektiğini şimdi hep biliyoruz.

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

*

- Bir kadın söyleyeceği çok şey olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını kaybetmiştir.

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

Pablo Neruda eserlerinden 14 alıntı

- Yıllar insanın hayatını alıyor ve insana yeni bir hayat veriyor.

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

*

- Fakat önemli olan insanların alınyazısıdır.

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

*

- Sizler yalnız değilsiniz, bir şair acılarınızı biliyor!

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

*

- Doğa ile insanın mücadelesinde insan kazanır. Her şey yeniden hayat bulur, evler renklenir. İlkbaharda doğayı dolduran renk renk çiçekler gibi.

(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

*

Ayağın Masalı

Çocuğun ayağı daha bilmiyor ayak olduğunu,

Bir kelebek olmak istiyor, bir elma.

(Kuruntular Kitabı)

Pablo Neruda eserlerinden 14 alıntı

- Nasıl doğal balıklar!
Hiç yersiz davranmıyorlar.
Konuk gibiler denizde,
Her zaman kusursuz giyiniyorlar…

(Kuruntular Kitabı)

*

- Hayatta hiçbir zaman bir başkasına tüm benliğinle güvenme Çünkü hiç kimse sana tüm benliğiyle görünmez.

(Gizemli Sular)

*

- Kendiliğinden beni işiten sana
Aitim ben, 
Biliyorum ve şarkımı söylüyorum

(Yürekteki İspanya)

*

- Başka şeyler gerek bize,
Dünyada oldukça gözyaşı var.

(Yürekteki İspanya)

Pablo Neruda eserlerinden 14 alıntı

- Herkes didik didik ediyor şiirimi
Yenilmez çatallarıyla,
Kuşkum yok sinek aradıklarından;
Korkuyorum.

(Kuruntular Kitabı)

Damla Karakuş

[email protected]

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