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Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Kübizm akımın en önemli temsilcilerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun öne çıkan en önemli 10 tablosu.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 14:30..
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Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Dünyaca ünlü 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından olan Pablo Picasso'nun tablolarını ne kadar biliyorsunuz?

25 Ekim 1881 yılında, Malaga’da, resim öğretmeni José Ruiz Blasco ile Maria Picasso’dan doğan ressam, kübizm akımının temsilcilerindendir.

İspanyaİç Savaşı’nın patlaması üzerine, cumhuriyetçilerin tarafını tuttu. Picasso'nun bu tercihi kendisini eleştirilmesine neden olsa da, yergilere kulağını tıkadı.

Ensonhaber Kültür- Sanat sayfası olarak sizler için Picasso'nun en ünlü tablolarını biraraya getirdik.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

1937 yılında yapılmış yağlıboya tablo Ağlayan Kadın Liverpool'daki Tate Gallery'de sergilenmektedir.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Picasso'nun başyapıtlarından biri olan Mavi Çıplak 1902'de yapıldı. Picasso cenin pozisyonunda oturan bir kadını resmetmiş.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Kediyle sandalyede oturan Dora Maar’dır ki, Picasso kendisinin çok resmini çizmiştir ve ressamın sevgilisi olarak bilinir.  Dora Maar ve Kedi tablonun yapılış tarihi ise 1941.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Avignonlu Kızlar, Picasso'nun yağlıboya tablosudur. Kübizmin ve modern sanatın doğuşunu simgelemektedir. İnsan yüzünün temsili kurallarının bozulması uç noktalarını sembolize eden tablo 1907'de yapıldi.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

106,5 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı tablosu unvanı elinde bulunduran 1932'de yapılan Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst İngiltere'deki meşhur Tate Modern Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

1921'de yapılan Üç Müzisyen tablosu, yüzleri maske ile gizlenmiş üç figürde de kübik yapı yerini korumaktadır.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

63.5 milyon dolara satılan 1937'de yapılan ve ressamın en önemli tabloları arasında yer alan Oturan Kadın'da ,Picasso'nun genç metresi Marie-Therese'i görüyoruz.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Ressamın 1930'lu yıllarda pek çok tablosuna ilham kaynağı olan Ayna Karşısındaki Kız tablosunda yine genç metresi Marie  - Therese Walter vardır.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Pablo Picasso'nun belki de en ünlü eseri Guernica, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi'lerin Bask bölgesindeki Guernica kasabasını bombalaması üzerine hızlı bir tepki olarak ortaya çıkmış, sanatçının en güçlü politik ifadesi olarak kabul edilen yapıtıdır. Barış sembolü olarak kabul edilmektedir.

Pablo Picasso'nun ünlü tabloları

Yaşlı Gitarist, Resim Pablo Picasso’nun 1901 -1904 yılları arasında Blue Period olarak adlandırılan daha çok depresif resimler yaptığı döneme aittir.

Picasso’nun yakın arkadaşı Carlos Casagemas ‘ın 17 Şubat 1901’de intihar etmesinin bu dönem üzerinde etkili olduğu söylenir.

Ergül Tosun

[email protected]

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