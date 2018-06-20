Padişahlar nasıl fotoğraf çektirirdi

Osmanlı Devleti’nde sarayın 23 yıl fotoğrafçılığını yapmış olan Febus Efendi’nin röportajını gün yüzüne çıkartan Ümit Yüksel, Osmanlı devletinin son padişahları olan Sultan İkinci Abdülhamit Han, Sultan Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin Han’ın fotoğraf çektirirken gösterdikleri hassasiyetin detaylarını anlattı.

Sultan Abdülhamit Han’ın özel fotoğrafçılığını yapmış olan Febus Efendi 1936 yılında yayınlanan bir röportajda padişahın ilk fotoğrafını nasıl çektiğini şöyle anlatıyor:

23 YILDA SADECE BİR KEZ

“23 senede ancak bir defa onun fotoğrafını çekmek için davet edildim. O da bir mecburiyet tahtında oldu. Kendi resmiyle süslü bir nişan hediye etmesi lazım geliyordu. İşte bu nişana konmak üzere bir resim çektik. O gün Yıldız Sarayı'na gittim. Kütüphanesinin yanındaki büyük salonda makinemi kurdum. Biraz sonra Hünkâr içeri girdi. Şöyle bir etrafına bakındı sonra bana hitap etti ‘Febus efendi, nasıl münasip görüyorsanız öylece hazırlanın, ben şimdi geliyorum.’ Çıktı, beş dakika sonra tekrar geldi. Hazırladığım koltuğa oturdu, ‘Çekerken haber veriniz’ dedi".





POZ VERİP YÖNLENDİRİRDİ

Ayrıca Sultan Abdülmecit Han’ın fotoğraflarını da çektiğini aktaran saray fotoğrafçısı, Abdülmecit Han’ın fotoğraf hassasiyetini şu şekilde özetliyor: “Abdülmecit Han titizdi. Çok da söylerdi. Makinenin karşısında kendisine uzun uzadıya pozlar verir, şöyle mi dursam, böyle mi dursam diye sorar, düşünür ve talimat verirdi.”





''HİÇBİR KADININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİRMEDİLER''

Osmanlı devletinde padişahların mahremiyete çok önem gösterdiklerini belirten Ümit Yüksel, saray fotoğrafçısı Febus Efendi’nin saray kadınlarına yönelik fotoğraf açıklamasında kullandığı cümleleri ise şu şekilde aktardı: “Ne meşrutiyetten evvel, ne de sonra saraya mensub hiçbir kadının fotoğrafını çektirmediler. Sadece Enver Paşa evlendiği gün beni çağırtmıştı. Nişantaşı’ndaki konağında Paşa'nın Sultan'la birlikte resimlerini aldım.”