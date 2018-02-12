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Paha biçilemeyen lahdi satamadan yakalandılar

Aydın’ın Söke ilçesinde, Roma dönemine ait paha biçilemeyen ‘Ostotek’ adlı çocuk lahdini satmak için araçlarının bagajında taşıyan iki şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA | 12.02.2018 - 17:22..
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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JSAT) yapılan bir araştırma neticesinde, Yeni Cami Mahallesi’nde yapılan aramada M.Ş. isimli şüpheliye ait aracın bagaj kısmında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet lahit ele geçirildi.

Şüpheliler Ç.T. ve M.Ş. adli makamların talimatı ile gözaltına alındı.

PAHA BİÇİLMEZ DEĞERDE

Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında yakalanan Roma dönemine ait tarihi eser niteliğindeki eserin “Ostotek” olarak adlandırılan çocuk lahdi olduğu, taşınmaz eser niteliğinde paha biçilemeyen türden olduğu, müzelerde korunması ve muhafaza edilmesi gerektiği tespit edildi.

Paha biçilemeyen lahdi satamadan yakalandılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ellerinde bulundurdukları tarihi eseri satamadan yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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