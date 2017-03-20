Pakistan Afganistan sınır kapılarını yeniden açacak

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yaptığı açıklamada, Afganistan ile sınır kapılarının yeniden açılması talimatını verdiğini belirtti.

"İYİ NİYET GÖSTERGESİ"

Sınırın yeniden açılmasını “iyi niyet göstergesi” olarak niteleyen Şerif, söz konusu kararı almasında, Afganistan ile Pakistan arasındaki ortak kültürel ve dini değerler ile sınırın kapalı kalmasından kaynaklanan ekonomik kayıpların etkili olduğunu ifade etti.

İslamabad yönetimi, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ortasından bu yana iki sınır kapısını kapalı tutuyordu.