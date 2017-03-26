Pakistan Afganistan sınırına çit çekecek

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bajva, yaptığı açıklamada, Afgan sınırından yapılan militan saldırıların önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekileceğini ifade etti.

Bajva, çekilecek telin her iki ülkenin yararına olduğunu savunurken, Afgan yetkililer, henüz sınırda böyle bir adım gözlemlenmediğini ancak söz konusu projeye başlanması halinde bunu engellemek için çalışacaklarını belirtti.

İki ülke arasında Durand Çizgisi (Durand Line) olarak adlandırılan ve 19. yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınır bulunuyor.

Peştun nüfusu, iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ortasından bu yana iki sınır kapısını kapalı tutuyordu. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart’ta sınırın tekrar açılması emrini vermişti.