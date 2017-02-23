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Pakistan Başbakanı Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

23.02.2017 - 10:58
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Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Şerif, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Pakistan Başbakanı Çankaya Köşkü'nde

BİNALİ YILDIRIM, PAKİSTANLI MEVKİDAŞINI ÇANKAYA'DA AĞIRLADI

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Şerif, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Görüşmelere geçilmeden önce Yıldırım, Navaz Şerif'e, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti.

Pakistan Başbakanı Çankaya Köşkü'nde

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