Pakistan Başbakanı Çankaya Köşkü'nde

Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Şerif, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

BİNALİ YILDIRIM, PAKİSTANLI MEVKİDAŞINI ÇANKAYA'DA AĞIRLADI

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Şerif, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Görüşmelere geçilmeden önce Yıldırım, Navaz Şerif'e, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti.