Pakistan Başbakanı Navaz Şerif görevden uzaklaştırıldı

Anayasa Mahkemesi Hakimi Ejaz Afzal Han, düzenlediği basın toplantısında, 5 kişilik hakim heyetinin 273 gün süren davanın ardından oy birliğiyle Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdiğini duyurdu. Han, ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

"BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA LAYIK OLMADIĞI..."

Han, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirdi. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten men edildi.

ŞERİF GÖREVİ BIRAKTI

Anayasa Mahkemesinin kararının ardından Başbakan Şerif'in görevi bıraktığı belirtildi.

Şerif'in görevden azledilmesinin ardından, partisi PML-N'nin (Pakistan Müslüman Birliği-Navaz) yakında yeni Başbakanı belirlemesi bekleniyor. Ülkedeki genel seçimlerin 2018'de yapılması planlanıyor.

ŞERİF AİLESİNİN ADI PANAMA BELGELERİNDE

Anayasa Mahkemesi ayrıca Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT) tarafından toplanan tüm materyallerin, 6 hafta içinde "Yolsuzluk Mahkemesine" gönderilmesine karar verdi.

ÇOCUKLARINA DA YOLSUZLUK DAVASI AÇILACAK

Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif, Şerif'in çocukları Meryem, Hasan, Hüseyin Şerif ve milletvekili Muhammed Safdar aleyhinde söz konusu mahkemede yolsuzluk davası açılacağını bildirdi.

Yüksek Mahkeme, yolsuzluk mahkemesinin kararının 30 gün içinde açıklanması gerektiğini kaydetti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Panama belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere 6 kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.

Ülkenin 2 istihbarat kuruluşunun temsilcilerinin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif'in iki oğlu, kardeşi ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı. JIT raporunda, "Davalıların deklare ettiği mal varlığı ile bilinen gelir kaynaklarından elde edilen arasında kayda değer fark bulunmaktadır." ifadesine yer verilmişti.

OFF-SHORE MUHALEFET TARAFINDAN YOLSUZLUK SAYILIYOR

Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.

Şerif önceki iki Başbakanlık deneyiminde de görev süresini tamamlayamamıştı.

Ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Şerif, açılan yolsuzluk soruşturmasını ise "haksız" olarak nitelendirmişti. Şerif yanlıları, Başbakan'ın koltuğundan edilmesi için kendisine komplo kurulduğunu iddia etmişti.

2016 yılının nisan ayında Şerif’in en büyük oğlu Hüseyin Navaz, ailesinin off-shore şirketleri ve ülke dışında gayrimenkulleri olduğunu itiraf etmişti. Hüseyin Navaz, yurtdışına tüm para aktarımın yasal olduğunu savunmuş, mal varlığını açıklamayı ise reddetmişti.

ŞERİF'E DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bazı Pakistanlı vatandaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Navaz Şerif'e destek olmak için gösteri düzenledi.





"SON SÖZ HALA ŞERİF'İNDİR"

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi kararıyla görevinden uzaklaştırılan Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N (Pakistan Müslüman Birliği-Navaz) üyesi Pencap Adalet Bakanı Rana Sanaullah, "Partimizin alacağı kararlarda son söz hala Şerif’indir." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif ailesinin en güçlü olduğu eyalet Pencab'ın Adalet Bakanı Sanaullah, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "PML-N için zor bir zamandan geçiyoruz. Ancak partimizin alacağı kararlarda son söz hala Şerif'indir." diye konuştu.

Enformasyon Bakanı Marriyum Aurangzeb düzenlediği basın toplantısında, "Şerif'in 4. kez Başbakan seçileceği günler uzak değil. Bazı kararlar mahkemelerde bazıları da insanların vicdanında alınır. Belki birini kaybettik. Şaşırmadım ama üzüldüm." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin kararı muhalefet tarafından sevinçle karşılandı. Sokaklara çıkan birtakım muhalefet partisi destekçileri, Şerif aleyhinde slogan attı.

Parlamentoda en çok koltuğa sahip Şerif’in partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N), 2018’deki genel seçimlere kadar geçici başbakan belirlemesi gerekiyor.

NAVAZ ŞERİF KİMDİR?

Şerif, ülkenin en önde gelen sanayici ailelerinden birinin oğlu olarak 1949 yılında Lahor’da dünyaya geldi. Bugün Pakistan’ın en büyük ikinci holdingi olarak kabul edilen İttifak Holdingin Şerif ailesine aittir. Şerif, Government College of Lahore’dan lisans eğitimini almış ve yine Lahor’da bulunan Pencap Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Pakistanlı siyasetçi, daha önce iki kez Pakistan başbakanı seçilmiş, başbakanlığının ilk dönemini 1 Kasım 1990 -18 Temmuz 1993 arasında, ikinci dönemini 17 Şubat 1997 ile 12 Ekim 1999 arasında yapmıştı. Navaz Şerif 5 Haziran 2013 tarihinde üçüncü kez Pakistan'ın başbakanı olmuştu.

PML-N lideri Şerif, siyasi kariyerindeki önemli olaylardan bazıları, 1998'de Hindistan'ın nükleer testlerine tepki olarak gerçekleştirdiği nükleer denemeler, Kargil Savaşı sırasında Hindistan'a karşı tutumu ve General Pervez Müşerref tarafından yapılan darbeyle görev süresi bitmeden önce başbakanlıktan düşürülüşüdür.