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Pakistan Başbakanı Şerif yarın Türkiye'ye gelecek

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. toplantısı için yarın Türkiye'ye gelecek.

21.02.2017 - 21:27
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Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Navaz Şerif, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle, 22-24 Şubat tarihlerinde, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı" münasebetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR MASADA OLACAK

Dost ve kardeş ülke Pakistan'la yakın işbirliği en temel kurumsal yapılanmasını teşkil eden söz konusu toplantı münasebetiyle, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra güncel uluslararası gelişmeleri de kapsayan, geniş yelpazede görüş alışverişinde bulunulacak.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANACAK

Öte yandan, ziyarette, iki ülke arasında mevcut ahdi çerçeveyi daha da güçlendirecek yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

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