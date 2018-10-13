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Pakistan ile FETÖ'cülerin iadesi görüşüldü

Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konularını görüştüklerini açıkladı.

AA | 13.10.2018 - 07:22..
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ ile mücadele konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

DAVALARIN HIZLANDIRILMASI İSTENDİ

İlk olarak Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile buluştuklarını kaydeden Kıran, "FETÖ okullarının TMV'ye devri ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konularını görüştük. İadesini talep ettiğimiz kişilerin listesini verdik ve Sayın Bakan bizzat ilgileneceğini söyledi. Uzun süredir yargı aşaması devam eden davalar vardı bunların da hızlandırılmasını talep ettik." diye konuştu.

Pakistan adaletinin FETÖ konusunda geçmişte önemli adımlar attığını da hatırlatan Kıran, "Önümüzdeki haftadan itibaren FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli somut gelişmeler yaşanacak. Sayın Bakan bu gelişmelerin FETÖ'yle mücadelede yeni kurulan Pakistan hükümetinin görünür bir destek mesajı olacağını vurguladı. Atılacak adımların neler olacağını gelecek hafta hep birlikte göreceğiz." dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE SÜRECEK

Dışişleri Bakanlığı ve TMV heyetinin Federal Eğitim ve Mesleki Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Arşad Mirza'yla bir araya geldiğini de söyleyen Kıran, FETÖ konusunda yapılan uyarıların, Pakistan makamlarınca anlaşıldığını vurguladı.

Kıran, şunları kaydetti.

"FETÖ okullarının TMV'ye devredilmesi talebimizi yineledik çünkü bu bizim FETÖ'yle mücadelede olmazsa olmazımız. Bu örgüt, okulları aracılığıyla yıllarca milletimizin duygularını sömürdü. Şimdi de varolduğu ülkeleri sömürüyor. Bu istismarın önü kapatılmazsa dün Türkiye'de yaşananlar yarın başka ülkelerde de yaşanır."

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